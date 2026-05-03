Son 20 yılda otomobil tutkunlarının tercihi keskin bir viraj alarak sedanlardan SUV’lara kaydı. Türkiye pazarında yoğun talep gören orta sınıf SUV segmentinde markalar, hem yakıt ekonomisi hem de teknolojik donanımlarıyla yarışıyor.
SUV krallığı başladı: İşte Türkiye’de cebe en uygun araç listesi
Otomobil dünyasında taşlar yerinden oynadı; artık yolların hâkimi sedanlar değil, heybetli duruşlarıyla SUV modelleri. Türkiye pazarının neredeyse üçte ikisini ele geçiren bu sınıfta, özellikle "orta sınıf" (C-SUV) modeller arasındaki rekabet kızışmış durumda.
Otomobilde devir değişti, sedanların yerini SUV’lar aldı! Peki, bu popüler sınıfta en uygun seçenekler hangileri? Yerli üretim devlerinden teknoloji harikası elektrikli modellere kadar piyasanın en uygun 10 orta sınıf SUV modeli listelendi.
Listenin son sırasında Toyota’nın C-HR bulunuyor. Markanın bu yerli modeli, tam hibrit motora sahip. Araç, her yüz kilometrede yaklaşık 4,8 litre benzin harcıyor. Fiyatları ise 2 milyon 260 bin liradan başlıyor.
Dokuzuncu sırada Nissan Qashqai yer alıyor. Türkiye’de de ilgi gören bu model, 158 beygirlik yarı hibrit ve 190 beygirlik tam hibrit seçenekleri sunuyor. Fiyatı ise 2 milyon 249 bin liradan başlıyor.
Sekizinci sırada, otomotiv dünyasının zirvesindeki ülke olan Çin merkezli dev şirket BYD’nin modeli bulunuyor. Şirketin Türkiye’ye getirdiği ilk elektrikli modeli Atto 3’in beygir gücü 201. Yol ve trafik durumuna göre 565 ile 420 kilometre arası menzili bulunan otomobilin fiyatı 2 milyon 249 bin liradan başlıyor.
Yedinci sırayı ise Chery’ye ait Tiggo 7 modeli aldı. Dış tasarımı ve iç mekan özellikleriyle dikkat çeken otomobilde 24,6 inçlik çift dokunmatik ekran, ısıtmalı-soğutmalı deri koltuklar bulunuyor. 145 beygirlik motor gücüne sahip aracın fiyatı 2 milyon 175 bin TL.
Altıncı sırada bulunan Kia Sportage ise 150 beygirlik bir güce sahip. 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunan araç, 100 kilometrede ortalama 6,9 litre yakıt tüketiyor. Aracın baz versiyonunun fiyatı ise 2 milyon 49 bin TL’den başlıyor.
Beşinci sırada Suzuki’nin Vitara aracı yer alıyor. Aracın 1,4 litrelik yarı hibrit motor ve 5,7 litrelik karma yakıt tüketimi var. Çift renk seçeneği de bulunan modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 999 bin TL.
Dördüncü sırada ise Citroen’in C4 ve C4X modelleri bulunuyor. Bu araç, 1,2 litrelik hibrit motor seçeneği sunuyor. Bu modeller 1 milyon 982 lirada başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Modelin elektrikli versiyonlarında fiyat, 2 milyon liranın üzerine çıkıyor.
Üçüncü sırayı, Renault Duster kaptı. Listenin ilk iki sırasındaki araçlar gibi Bursa’da üretimi yapılan aracın otomatik vitesli benzinli versiyonunun motor gücü 145 beygir. Başlangıç fiyatı ise 1 milyon 967 bin lira.
İkinci sırada yerli otomobil Togg’un T10X modeli yer alıyor. Araç, 4 farklı versiyonla satışa sunuldu. V1 standart menzilli versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 869 bin 48 TL. Uzun menzilli araçta ise fiyat 2 milyon 179 bin 668 TL’ye çıkıyor.
Listenin ilk sırasında Fiat Egea Cross yer alıyor. Modelin üretiminin yakında sonlandırılması bekleniyor. Listedeki tek dizel araç olan arabanın otomatik vitesi ve 130 beygirlik motoru bulunuyor. Egea Cross’un başlangıç fiyatı 1 milyon 714 bin 900 TL.