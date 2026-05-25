Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan lüks SUV bariyerlere çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli-Afyon karayolunda seyreden Kerem Can yönetimindeki 03 NG 677 plakalı SUV araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere saplanarak dururken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kerem Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.