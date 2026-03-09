ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş nedeniyle Brent petrolün varili 100 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatlarındaki artışta çatışmaların neden olduğu jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılması etkili oldu.

Petrol piyasasındaki durum yakından takip edilirken flaş bir karar çıktı. Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco, üretimi kısma kararı aldı. Ancak dev şirketin hangi petrol sahasında nasıl bir üretim kesintisi yapıldığı henüz açıklanmadı.

Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla beraber Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin problematik hale gelmesi nedeniyle iki petrol sahasında üretimini azaltmaya başladığını açıkladı.

Aramco’nun ham petrol sevkiyatlarının bir kısmını Kızıldeniz’deki Yanbu limanına yönlendirdiği öğrenildi.