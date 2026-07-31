Suudi devi OYAK'a ortak oluyor: Aşama resmen başladı

Türkiye’nin ise, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getireceği ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan’ın söz konusu yatırımı yapacak şirketine kiralayacağı aktarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ise, bu yatırıma ilişkin gerekli koşulları ve altyapıyı hazırlıyor.