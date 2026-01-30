Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, ABD’yi ziyaret etti. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Prens Halid, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un da katıldığı görüşmenin, “iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkânların ele alınması” amacıyla yapıldığını belirtti.

Prens Halid, Washington’da yapılan görüşme için “Bunun yanı sıra bölgesel ve küresel barış ile istikrarın ilerletilmesine yönelik çabalarımızı da görüştük” ifadelerini kullandı. Prens Halid, ayrıca ABD'li Senatör Lindsey Graham'la da görüştü.

'ASKERİ HAREKATA İZİN VERMECEĞİZ' DEMİŞTİ

Görüşme ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşirken, Riyad’ın güneyinde bir ABD hava üssüne ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, hava sahasının ya da topraklarının İran’a yönelik herhangi bir askeri harekât için kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.