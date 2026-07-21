Ulaşımın kolaylaştırılmasının uluslararası ticaret açısından taşıdığı kritik önem doğrultusunda, Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle uzun yıllar durma noktasına gelen Türkiye-Suudi Arabistan kara yolu taşımacılığında tarihi adımlar atıldı.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye özel vize kolaylığı geldi: İşte şartlar
Yıllar sonra Suriye ve Irak transit güzergahlarının açılmasıyla yeniden başlayan kara yolu nakliyesinde, Türk sürücüler için Suudi Arabistan tarihinde ilk kez özel bir vize kategorisi oluşturuldu. Peki şartlar neler? Kim nasıl faydalanacak? İşte detaylar...Kaynak: AA
Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Irak ve Suriye transit güzergahlarının açılması, Türk firmalarının Suudi Arabistan'a erişim imkanını yeniden sağladı.
Firmaların uygun koşullarda taşıma yapabilmesi amacıyla yürütülen üst düzey görüşmeler neticesinde, Suudi makamları profesyonel Türk sürücüler için daha önce uygulanmayan özel bir vize kategorisi oluşturdu.
Bu kapsamda aracı firma yöntemiyle başvuru şekli, talep edilen evraklar, vize ücretleri ve ikili/transit vize türleri resmiyet kazandı.
Vize Ücretleri Belli Oldu: Transit Vize Ücretsiz, Çok Girişli Vize 300 Riyal!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği resmi bilgilendirme yazısına göre, Suudi Arabistan tarafıyla varılan vize mutabakatının detayları şu şekilde sıralandı:
Çok Girişli Kara Taşımacılığı Vizesi: 1 yıl süreyle 300 Suudi riyali ücret karşılığında verilecek.
Tek Girişli Transit Taşımacılık Vizesi: Herhangi bir ücret alınmayarak ücretsiz olarak tanımlanacak.
Vize temin eden firmaların sevkiyatlara başlamasıyla birlikte, Bakanlığın yetki belgeli taşımacılık firmaları için kullandığı U-Net otomasyon sisteminde Suudi Arabistan'a yönelik taşıma sayılarında belirgin bir artış kaydedildi.
Transit Vize Süresi 15 Güne Çıkarılıyor: Diplomatik Temaslar Sürüyor
Suudi Arabistan’ın geniş bir coğrafyaya sahip olması, araçların bakım/tamir gereksinimleri ve uluslararası sürüş-dinlenme sürelerine riayet edilmesi zorunluluğu nedeniyle mevcut 4 günlük transit vize kalış süresi yetersiz kalıyor.
Türk sürücülerinin operasyonel süreçte yaşadığı bu sorunu yakından takip eden Bakanlık, kalış süresinin ikili taşımalarda olduğu gibi 15 güne çıkarılması talebini diplomatik kanallardan Suudi makamlarına iletti.
Ayrıca vize temin sürecinde aracı şirketlere ödenen hizmet ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi hususu da ikili görüşme masasında öncelikli başlık olarak yer almaya devam ediyor.