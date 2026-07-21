Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye özel vize kolaylığı geldi: İşte şartlar

Transit Vize Süresi 15 Güne Çıkarılıyor: Diplomatik Temaslar Sürüyor

Suudi Arabistan’ın geniş bir coğrafyaya sahip olması, araçların bakım/tamir gereksinimleri ve uluslararası sürüş-dinlenme sürelerine riayet edilmesi zorunluluğu nedeniyle mevcut 4 günlük transit vize kalış süresi yetersiz kalıyor.