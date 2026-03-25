Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Peş peşe gerçekleşen açıklamalarda, saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığı belirtilerek, tüm İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

27 insansız hava aracı (İHA) saldırısı engellendi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan bir başka açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan bir balistik füzenin de engellendiği de aktarılmıştı.