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Kaynak: AA

Suudi Arabistan'ın güney sınırına yakın bölgelerinde hareketli saatler yaşanıyor. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken bir uyarı mesajı yayımlayarak bölgede alarma geçildiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada; Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerinde yaşanabilecek olası acil durumlara karşı vatandaşların ve bölgedeki yerleşik halkın dikkatli olması istendi.

TEHLİKENİN NEDENİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla acil durum protokollerine riayet edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yetkili makamlardan gelecek anlık talimatların yakından takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan, dört kenti kapsayan bu geniş çaplı alarmın hangi potansiyel tehlikeye (doğa olayı, askeri hareketlilik vb.) karşı yapıldığına dair hiçbir resmi detayın paylaşılmaması, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.