Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun en büyük rafinerisi olan Ras Tanura rafinerisi, 2 gün önce saldırıya uğramıştı. İran’dan fırlatılan İHA’ların büyük bir kısmı imha edilirken bazıları düşerek yangına sebep olmuştu.

Orta Doğu’daki en büyük tesislerden biri olan rafineriye bugün bir saldırı daha düzenlendi. Reuters’in haberine göre kimliği belirsiz bir cisim rafineriye isabet etti. Söz konusu cismin İHA ya da roket olduğu değerlendiriliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI "SALDIRI ENGELLENDİ" DEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise rafineriye yönelik bir saldırının engellendiğini duyurdu. Saldırının muhtemelen İHA ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Bakanlık rafineride henüz bir hasar görülmediğini aktardı.

Ayrıntılar geliyor…