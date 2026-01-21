Orta Doğu’nun önde gelen etkinliklerinden biri kabul edilen törene, Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu (GEA) Başkanı Turki Alalshikh de katıldı.
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 ödül töreni, sinema, dizi, müzik, spor ve dijital içerik alanlarından önemli isimleri bir araya getirdi.
Altıncısı bu yıl gerçekleştirilen Joy Awards 2026, Riyadh Season kapsamında ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu ile MBC arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde düzenlendi.
Tören, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin açılış performansı ile başladı. Katy Perry’nin sahne aldığı açılış şovu, orkestra, dans grubu, görsel efektler ve gelişmiş ışıklandırma unsurlarıyla dikkat çekti. Performans, yüksek prodüksiyon kalitesiyle törene güçlü bir başlangıç yaptı.
Katy Perry’den Rekor Ücret İddiasıŞarkıcının törendeki sahne performansının yanı sıra aldığı ücret de konuşuldu.
REKOR ÜCRET ALDI
30 DAKİKADA 10 MİLYON DOLAR KAZANDI
İddialara göre Katy Perry, 30 dakikalık gösterisi karşılığında 10 milyon dolar kazandı.
DAKİKADA 300 BİN DOLAR
Bu miktar, dakikada yaklaşık 300 bin dolar olarak hesaplandı.