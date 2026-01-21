Yeniçağ Gazetesi
21 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar

Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 ödül töreni, sinema, dizi, müzik, spor ve dijital içerik alanlarından önemli isimleri bir araya getirdi.

Haberi Paylaş
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 1

Orta Doğu’nun önde gelen etkinliklerinden biri kabul edilen törene, Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu (GEA) Başkanı Turki Alalshikh de katıldı.

1 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 2

Altıncısı bu yıl gerçekleştirilen Joy Awards 2026, Riyadh Season kapsamında ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu ile MBC arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde düzenlendi.

2 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 3

Tören, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin açılış performansı ile başladı. Katy Perry’nin sahne aldığı açılış şovu, orkestra, dans grubu, görsel efektler ve gelişmiş ışıklandırma unsurlarıyla dikkat çekti. Performans, yüksek prodüksiyon kalitesiyle törene güçlü bir başlangıç yaptı.

3 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 4

Katy Perry’den Rekor Ücret İddiasıŞarkıcının törendeki sahne performansının yanı sıra aldığı ücret de konuşuldu.

4 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 5

REKOR ÜCRET ALDI

Katy Perry’den Rekor Ücret İddiasıŞarkıcının törendeki sahne performansının yanı sıra aldığı ücret de konuşuldu.

5 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 6

30 DAKİKADA 10 MİLYON DOLAR KAZANDI

İddialara göre Katy Perry, 30 dakikalık gösterisi karşılığında 10 milyon dolar kazandı.

6 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 7

DAKİKADA 300 BİN DOLAR

Bu miktar, dakikada yaklaşık 300 bin dolar olarak hesaplandı.

7 8
Suudi Arabistan’da Katy Perry fırtınası: Dakikada 300 bin dolar - Resim: 8
8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro