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Kaynak: AA

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da 5 kent için acil durum uyarısı yayımlandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek muhtemel tehlikelere karşı bölge halkını uyardı.

5 KENT İÇİN ACİL DURUM UYARISI

Açıklamada vatandaşlardan can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uymaları, toplanma alanlarından uzak durmaları ve görüntü çekmemeleri istendi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü daha sonra yaptığı yeni açıklamada tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

6 BALİSTİK FÜZE ENGELLENDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Maliki, Taif ve Yenbu'yu hedef alan saldırıların da hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirterek Husilerin saldırılarına karşı koyacaklarını ifade etti.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenen çatışmaların ardından saldırılar artarken, Husiler zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.