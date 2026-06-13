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Kaynak: AA

Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik araştırmalar kapsamında, Hazreti Osman döneminden önceye tarihlenen Kur’an ayetlerini içeren yazıtların da aralarında bulunduğu 1700’den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya’nın haberine göre, Medine’ye bağlı Mehd bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarının ikinci sezonu tamamlandı. Süveyrika, Muveyhiye ve Haze bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 1774 buluntu kayıt altına alındı.

Araştırmalar kapsamında 156 yeni arkeolojik alan tespit edilirken, 461 İslami yazıt, 34 Semudi yazıtı, 1259 kaya resmi, 11 taş yapı, 3 tarihi saray ve yapı kalıntısı, 2 tarihi kervan yolu ile 4 kuyu belgelendi.

Miras Kurumu, söz konusu keşiflerin özellikle Hazreti Osman öncesi döneme uzanan tarihi süreç hakkında önemli bilgiler sunduğunu ve Arap Yarımadası’nın kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

KUR’AN AYETLERİ VE HZ. ÖMER’E ATFEDİLEN YAZITLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmalarda ortaya çıkarılan en dikkat çekici buluntular arasında Kur’an-ı Kerim’den ayetler içeren kaya yazıtları ile Hazreti Ömer’in adını taşıyan erken dönem yazıtlar yer aldı.

Buluntular arasında bulunan bir yazıtta, "Allah Ömer bin Hattab’ın bu dünyada ve ahirette dostudur. Allah’tan başka ilah yoktur." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Hicazi hatla yazıldığı belirtilen yazıtın, "İbrahim" isimli bir kişi tarafından kaleme alındığı kaydedildi.

Kurumun paylaştığı görsellerde ayrıca Nisa Suresi’nin 58. ayetinden şu ifadeleri içeren yazıtların da tespit edildiği görüldü:

"Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder."

Uzmanlar, bu tür yazıtların Kur’an ayetlerinin İslam’ın ilk dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığına işaret etmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

KAYA RESİMLERİ VE TARİHİ İZLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Keşifler yalnızca erken dönem İslami yazıtlarla sınırlı kalmadı. Bölgede çok sayıda kaya resmi ve farklı tarihî dönemlere ait izler de ortaya çıkarıldı.

Miras Kurumu, elde edilen buluntuların İslam devletinin ilk yıllarına ilişkin dini, kültürel ve toplumsal hafızayı günümüze taşıyan önemli belgeler niteliğinde olduğunu belirtti.

Kurum açıklamasında, "Mehd bölgesindeki her taş bir hatıra taşımakta, her yazıt ise İslam devletinin ilk günlerine uzanan tarihten bir hikayeyi korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugün geçmişimizin sırlarını ortaya çıkarıyor ve onları gelecek nesillere aktarıyoruz." denildi.

Suudi yetkililer, keşiflerin erken İslam tarihi, Arap yazı geleneği ve bölgenin medeniyet mirasının aydınlatılmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek arkeolojik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.