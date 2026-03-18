Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt’te 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olarak ilan edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamada şevval ayı hilalinin görülememesi üzerine Yüksek Mahkeme’nin 19 Mart Perşembe gününü ramazanın son günü, 20 Mart Cuma gününü ise bayramın başlangıcı olarak belirlediği aktarıldı.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de hilalin görülememesi nedeniyle 20 Mart’ın bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.

Benzer şekilde BAE Devlet Başkanlığı Divanı, Yemen Vakıflar ve Rehberlik Bakanlığı ile Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de bayramın cuma günü başlayacağını açıkladı.

Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını ilan etti.