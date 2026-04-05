Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren bir seyir füzesinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, son birkaç saatte ülke hava sahasına girdiği tespit edilen bir seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.