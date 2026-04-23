Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör değişikliği resmiyet kazandı. Görevinden ayrılan Herve Renard’ın yerine milli takımın başına Georgios Donis getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamla Temmuz 2027’ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Böylece Suudi Arabistan, 2026 Dünya Kupası öncesi teknik heyet yapılanmasını tamamlamış oldu.

KÖRFEZ FUTBOLUNA YABANCI DEĞİL

Yunan teknik adam kariyerinde ülkesinin önemli kulüpleri olan AEK, PAOK ve Panathinaikos takımlarında görev yaptı.

Ayrıca Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh ve Al Khaleej ekiplerini de çalıştıran Donis Suudi Arabistan futboluna da oldukça hakim bir isim.

DÜNYA KUPASI SINAVI YAKLAŞIYOR

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Suudi Arabistan, H Grubu’nda zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Körfez temsilcisi grupta İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek.