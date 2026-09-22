Suudi Arabistan'ın otomotiv sektöründeki hedefleri ilk meyvesini verdi. Ülkenin ilk yerli elektrikli araç markası CEER, 2030 yılına kadar piyasaya süreceği 7 model planının ilk adımı olan amiral gemisi EXOBOT'u resmi olarak tanıttı.
Suudi Arabistan ilk yerli otomobilini tanıttı
Suudi Arabistan'ın ilk yerli otomobil markası CEER, 1.111 beygir güce ve 3 metrelik Şahin Kanat kapılara sahip amiral gemisi modelleri EXOBOT Sedan ve SUV'u sahneye çıkardı. Çöl şartlarına özel teknolojiler barındıran lüks elektrikli araçlar, hiper otomobil performansıyla dikkat çekiyor.Haber Merkezi
Sedan (5.26 metre) ve SUV (5.02 metre) olmak üzere iki ayrı gövde tipiyle tasarlanan araçlar, lüks F-segmentinde yer alıyor.
ŞAHİN BAKIŞLI TASARIM VE DEVASA CAMLAR
Aracın dış hatlarında 2.4 metrelik uzunluğu ve 15 derecelik radikal eğim açısıyla dikkat çeken, alanındaki en büyük ön cam kullanıldı.
Şahin kuşunun süzülüşünden ilham alınarak geliştirilen ve tek dokunuşla 60 cm'lik kavisle açılan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki martı kanat kapılar tasarıma damga vuruyor.
Krallığın kuruluş yılı olan 1932'ye gönderme yapan 32 adet bağımsız LED çubuktan oluşan ışık imzası ve geleneksel motifli dövme alüminyum jantlar da dikkat çeken diğer detaylar arasında.
AŞIRI SICAKLARA ÖZEL İKLİMLENDİRME SİSTEMİ
Orta Doğu'nun zorlu çöl iklimi dikkate alınarak geliştirilen "Halo Cooling" iklimlendirme sistemi sayesinde, dik güneş altında 65°C'ye kadar ulaşan kabin sıcaklığı sadece 10 dakikada 32°C seviyesine çekilebiliyor.
Üç katmanlı gümüş kaplamalı cam yapısı ise güneş ısısının içeri sızmasını önlüyor. Performans tarafında tepe versiyon; 3 motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 1.111 beygir güç ve 1.500 Nm tork üretiyor.
EXOBOT Sedan 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkarken, SUV modeli bu ivmelenmeyi 2.4 saniyede tamamlıyor.
GİZLİLİK MODLU CAMLAR VE DİJİTAL KOKPİT
Mekanik bağlantıları ortadan kaldıran Steer-by-Wire direksiyon altyapısına sahip olan araçta, konsolu uçtan uca kaplayan 48 inçlik 8K çözünürlüklü Digital Horizon ekran yer alıyor.
Tek dokunuşla şeffaf halden opak moda geçebilen akıllı kapı camları tam gizlilik imkanı sunarken, yapay zeka destekli Türkçe ve Arapça doğal dil işleyen sesli asistan ile kabin yüzeylerini hoparlöre dönüştüren SoundStage ses sistemi teknolojiyi zirveye taşıyor.
Lansmana özel 850 beygirlik "First Edition" serisiyle satışa çıkacak modeller, 800V mimarisi sayesinde 30 dakikanın altında şarj olabiliyor.