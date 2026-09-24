Kaynak: İHA

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, bölgede güvenlik önlemleri artırılıyor. Suudi Arabistan makamları, ülkenin farklı bölgelerinde kısa süreli tehlike uyarıları yayımlarken, gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırıcı eylemlerine ve ihlallerine kararlılıkla karşılık verilecek" dedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, bugün başta Mekke-i Mükkerreme olmak üzere Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif şehirleri için muhtemel tehlikelere karşı art arda uyarılar yayımlamış, kısa süre sonra ise söz konusu bölgelerdeki tehlikenin geçtiğini bildirmişti.