Cristiano Ronaldo'dan, Lionel Messi'ye meydan okuma: MLS transferi...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, sezon sonunda takımıyla yollarını ayırabilir. Portekizli yıldızın, Lionel Messi’nin formasını giydiği MLS’e transfer olma ihtimali bulunuyor.

Suudi Arabistan yönetimi ve takımı Al- Nassr ile problem yaşayan Ronaldo, sezon sonu takımından ayrılmak istiyor

Ronaldo Transferlere Müdahale Etti

Son zamanlarda Arabistan'da özellikle transferlerde ortalığı karıştıran Portekizli yıldız, geçtiğimiz gün Al Nassr'ın, Al Riyadh ile oynadığı maçın kadrosuna kendi isteğiyle yer almadı.

Ronaldo'nun MLS'e Transfer İhtimali

Sezon sonu takımdan ayrılması muhtemel olan Ronaldo için yabancı basından ciddi bir iddia geldi, Cristiano Ronaldo'nun seçenekleri arasında MLS de var.

Messi ile rekabet etmek isteyen Ronaldo’nun, Arjantinli yıldızla aynı ligde mücadele etmek için MLS’e gitme ihtimali güçleniyor.

Portekiz basınından Record’un haberine göre; Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) transfer politikalarına tepki gösteren Ronaldo sezon sonunda Al-Nassr’dan ayrılabilir. Özellikle Benzama'nın transferine oldukça tepkili.

Ronaldo'nun Messi İle Rekabet İsteği

Ronaldo, hem 1000 gol barajını aşmak hem de Messi ile farkı açmak için Amerika'ya transfer olabilir; Portekizli yıldızın şu anda aktif olarak 961 golü bulunuyor.

Lionel Messi’nin Inter Miami ile şampiyonluk yaşaması, Cristiano Ronaldo’yu da bu hedefe yöneltti. Portekizli yıldız, Messi’den daha iyi olduğunu kanıtlamak için MLS’te de şampiyonluk yaşamak istiyor.

Portekizli yıldız, 2023 yılında transfer olduğu Suudi Arabistan’da Al Nassr formasıyla 127 maça çıkarken 111 gol atıp 22 asist yaptı.

Bu ikiliyi aynı rekabetin içinde bir daha görme ihtimali futbol camiasını heyecanlandırdı...

Kaynak: Spor Servisi
