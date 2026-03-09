Sütten daha fazla kalsiyum içeriyor: Türkiye’de değerini bilen yok

Uzmanlara göre öyle bir sebze var ki besin değeri açısından birçok rakibini geride bırakıyor. Beslenme uzmanlarının “süper gıda” olarak nitelendirdiği kıvırcık lahana, dünyanın birçok ülkesinde sağlıklı beslenmenin simgelerinden biri olarak görülüyor.