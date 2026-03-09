Beslenme alışkanlıkları; kültür, coğrafya ve damak zevkine göre farklılık gösterir. Bazı ülkelerde sebze ağırlıklı beslenme öne çıkarken, bazı toplumlarda kırmızı ve beyaz et tüketimi daha yaygın.
Sütten daha fazla kalsiyum içeriyor: Türkiye’de değerini bilen yok
Besin yoğunluğu en yüksek sebzelerden biri olarak gösterilen ve “süper gıda” kategorisinde değerlendirilen bir yeşil yapraklı sebze bulunuyor. Kale ya da Türkiye’de bilinen adıyla kıvırcık lahana. Pek çok ülkede sofraların vazgeçilmezleri arasında yer almasına rağmen Türkiye’de aynı ilgiyi görmüyor.Derleyen: Hande Karacan
Uzmanlara göre öyle bir sebze var ki besin değeri açısından birçok rakibini geride bırakıyor. Beslenme uzmanlarının “süper gıda” olarak nitelendirdiği kıvırcık lahana, dünyanın birçok ülkesinde sağlıklı beslenmenin simgelerinden biri olarak görülüyor.
Buna rağmen Türkiye’de bu sebzenin tüketimi oldukça sınırlı.
BESİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK
Uluslararası araştırmalar, kale’nin vitamin ve mineral bakımından en zengin yeşil yapraklı sebzelerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Tek bir porsiyonu bile günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabiliyor.
KALSİYUM AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN
Kıvırcık lahananın dikkat çeken bir diğer özelliği ise yüksek kalsiyum içeriği. Araştırmalar, bazı ölçümlerde kalsiyum oranının sütten bile daha yüksek olabildiğini gösteriyor. Bunun yanında magnezyum ve potasyum bakımından da oldukça zengin.
Düzenli tüketildiğinde kemik sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor.
TÜRKİYE’DE NEDEN AZ TÜKETİLİYOR?
“Kale marul” olarak da adlandırılan kıvırcık lahana, Türkiye’de talebin düşük olması nedeniyle sınırlı ölçüde üretiliyor. Buna rağmen özellikle büyük şehirlerdeki marketlerde ve organik pazarlarda bulmak mümkün.