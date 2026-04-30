Süt sektöründe aynı gün yapılan iki ayrı açıklama, üreticinin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Nisan ayı için 1 litre sütün maliyetini 28,35 TL olarak hesapladı.

Bu açıklamanın ardından Ulusal Süt Konseyi (USK) ise 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak tavsiye satış fiyatını 24,30 TL olarak duyurdu. Açıklanan rakamlar, üreticinin her litre sütte yaklaşık 4 TL zarar ettiğini ortaya koydu.

Maliyet artışında en büyük etkenin yem fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirtilirken, tarımsal elektriğe yapılan yüzde 28’i aşan zam da üreticiye ek yük getirdi. Elektrik giderlerinin toplam maliyet içindeki payının arttığına dikkat çekildi.

Sektör temsilcileri, açıklanan fiyatın maliyetin altında kalmasının sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Bu durumun devam etmesi halinde hayvan kesimlerinin hızlanabileceği ve üretimde ciddi daralma yaşanabileceği ifade ediliyor.