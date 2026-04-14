Ticari süt işletmelerinden gelen son veriler, hammadde tedarikinde hafif bir daralma yaşanırken, işlenmiş ürün grubunda üretimin hız kesmediğini ortaya koyuyor. Toplanan inek sütü miktarı hem aylık hem de yıllık bazda gerileme kaydetti.

HAMMADDE TEDARİKİNDE KAN KAYBI

Şubat ayında ticari işletmeler tarafından toplanan inek sütü miktarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında azaldı. Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat dönemindeki toplam düşüş ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Rakamlar aylık bazda daha keskin bir düşüşü işaret ediyor:

Ocak: 945 bin 256 ton

Şubat: 887 bin 774 ton (%6,1 azalış)

SANAYİDE "KATMA DEĞER" MESAİSİ: ÜRETİM ARTIYOR

Süt toplama miktarlarındaki düşüşe rağmen, süt türevi ürünlerin üretiminde genel bir yükseliş grafiği çizilmesi dikkat çekti. Özellikle yoğurt ve fermente ürünlerdeki çift haneli artışlar piyasa talebinin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Şubat Ayı Üretim Karnesi ortaya çıktı. Yoğurt yüzde 7,4 artış, ayran ve kefir yüzde 6,8 artış, içme sütü yüzde 4,0 artış, inek peyniri yüzde 2,4 artış, tereyağı ve sadeyağ yüzde 1,9 artış gösterdi.

İÇME SÜTÜNDE MEVSİMSEL DARALMA

İçme sütü kategorisi, Şubat ayında bir önceki aya göre ciddi bir hacim kaybı yaşadı. Ocak ayında 157 bin 435 ton olan üretim miktarı, Şubat'ta yüzde 12,3 oranında azalarak 138 bin 131 ton seviyesine geriledi. Ancak yıllık bazda bakıldığında, içme sütü üretiminin geçen yılın toplamına göre hala yüzde 4,2 daha yukarıda olduğu görülüyor.