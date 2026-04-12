CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de süt üreticisi Arif Arıgümüş ile bir araya gelerek artan maliyetlerin küçük aile işletmeleri üzerindeki etkilerini yerinde inceledi. Görüşmede, yükselen yem fiyatları, kredi faizleri, mazot ve veteriner giderlerinin üreticiyi ciddi bir çıkmaza sürüklediği vurgulandı.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ KAPANIYOR

Ziyaret sırasında konuşan Gürer, bölgede özellikle küçük ölçekli süt üreticilerinin hızla sektörden çekildiğini belirtti. “10 hayvanı olan birçok üretici ahırını kapattı. Yem maliyetleri sürekli artarken, üreticinin geliri aynı oranda yükselmiyor. Kendi yemini üretemeyen işletmeler için hayvancılık artık sürdürülemez hale geldi” dedi.

“30 SAĞMAL İNEKLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Aile işletmesi olarak üretim yaptıklarını ifade eden Arıgümüş, işletmede 30 sağmal inek bulunduğunu söyledi. En büyük sorunun yem fiyatları olduğuna dikkat çeken üretici, “Süt fiyatı artıyor ama yem fiyatları hemen ardından geliyor. Aradaki fark açılmadığı sürece üretici kazanamıyor” diye konuştu.

YEM FİYATLARI 1000 LİRAYI AŞTI

Arıgümüş, 50 kilogramlık süt yeminin 1000–1050 lira seviyesine ulaştığını belirterek, bu maliyetlerin üretimi zorlaştırdığını söyledi. Bölgede mera imkânı olmadığını ifade eden üretici, hayvanların yıl boyunca kapalı ortamda beslendiğini ve bunun da giderleri artırdığını dile getirdi.

Günlük hayvan başı maliyetin yaklaşık 300 lira olduğunu belirten Arıgümüş, çiğ süt fiyatlarının bu maliyetleri karşılamadığını vurgulayarak, “Sütün en az 30 lira olması gerekiyor” dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ KATLANDI

Üretimde kullanılan temel girdilerin fiyatlarını da paylaşan Arıgümüş, maliyet artışının boyutunu şöyle özetledi:

Pancar küspesi: tonu 7000 lira

Yonca: ton başına 11–14 bin lira

Arpa: 10.500 lira

“Yem yerinde saymalı ki süt üreticisi nefes alabilsin. Ama bugün süt artsa yem de hemen artıyor” ifadelerini kullandı.

“KREDİYLE DÖNDÜRÜYORUZ”

Artan maliyetler nedeniyle borç yükünün de büyüdüğünü belirten Arıgümüş, “Bir bankadan çekip diğerine ödüyoruz. Faizler yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu şekilde devam etmesi mümkün değil” dedi. Bölgedeki bazı işletmelerin kapandığını, hatta 300 bin dolarlık yatırım yapan bir işletmenin dahi zarar ederek sektörden çekildiğini aktardı.

VETERİNER GİDERLERİ VE HASTALIKLAR DA BASKI YARATIYOR

Şap hastalığının da üretimi olumsuz etkilediğini belirten Arıgümüş, artan veteriner ücretlerine dikkat çekti. Bir veteriner ziyaretinin 2.500 lirayı bulduğunu, hayvan başına yapılan aşıların ise ciddi maliyet oluşturduğunu ifade etti.

“SÜT İNEKLERİ KESİME GİDİYOR”

Gürer, yem maliyetlerinin düşürülmemesi halinde süt üretiminin daha da gerileyeceğini belirterek, “Üretici kazanamayınca süt ineklerini kesime gönderiyor. Bu da gelecekte hayvancılığı daha büyük bir krize sürükler” uyarısında bulundu.

DESTEK ÇAĞRISI

Üretici Arıgümüş ise çözüm olarak yem sübvansiyonu önerdi. “Yemin yüzde 50’si devlet tarafından karşılansa üretici rahatlar” diyerek destek çağrısında bulundu.

Niğde’de yaşanan bu tablo, küçük aile işletmelerinin desteklenmemesi halinde Türkiye genelinde süt üretiminde ciddi sorunlar yaşanabileceğine işaret ediyor.