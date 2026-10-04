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Kaynak: ANKA

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla Köyü’nde süt üreticileri, süt fiyatlarının yem başta olmak üzere artan maliyetleri karşılamadığını belirterek fiyatların yükselmesi gerektiğini söyledi.

Üretici Bilal Alaç, maliyetlerin artmasına karşın süt fiyatlarının aynı oranda yükselmediğini ifade etti. Geçen yıl 10-11 lira civarında olan sütün şu anda 20, 22 ve 23 lira bazında satıldığını belirten Alaç, mazotun da 100 lira civarına çıktığını söyledi.

Alaç, geçen yıl 10’dan fazla, yaklaşık 15 ineği bulunduğunu ancak artan maliyetler nedeniyle bu sayının 8’e düştüğünü anlattı. Bir torba yemin geçen yıl 400-500 lira civarında olduğunu, şu anda ise 900 lirayı geçtiğini belirten Alaç, şöyle konuştu:

“Sütümüz artmıyor, yem artıyor, mazot artıyor yani biz üretemez olduk. Geçen sene 10 adetten fazlaydı ineğim, 15 tane kadar vardı, şu anda 8'e düştü. Çünkü üretemez olduk, yetiştiremiyoruz, maliyet arttı.”

Alaç, üreticinin kâr edememesi halinde hayvanlarını elden çıkarmak zorunda kalacağını belirterek, “Artık yerinde sayar olduk, böyle giderse batacağız. Bu kalan inekleri de elden çıkaracağız” dedi.

“SÜTÜN EN AZ 30 LİRA OLMASI LAZIM”

Üretici Yaşar Bakar da yem, saman ve mazot fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek sütü değerinde satamadıklarını söyledi.

Sütün şu anda 19-20 lira arasında verildiğini ifade eden Bakar, üretimin sürdürülebilmesi için sütün en az 30 lira olması gerektiğini belirtti.

Bakar, köydeki hayvan sayısının da önemli ölçüde azaldığını belirterek, “Bir ara 60 küsürlerdeydik. Şu anda dana ve buzağı dahil 30’a düştük. Kâr edemiyoruz, hiçbir yere bir şey de koyamıyoruz” dedi.

“İNEK SAYISI FAZLAYDI AMA BİTTİ”

Üretici Sıdıka Kırpık ise yem ve diğer giderlerin üreticiyi zorladığını söyledi. Bir balyanın 150 liraya çıktığını belirten Kırpık, ineklerin kısır kaldığını ve buzağılarının olmadığını ifade etti.

Sütün litresini 20 liraya verdiklerini belirten Kırpık, palet, küspe, kepek ve kırmayı karıştırarak yem hazırladıklarını ancak yaptıkları hesabın üretimi kurtarmadığını söyledi.

Kırpık, “Bir torba yemin yarısını kurtarmalı, yarısını da kurtarmıyor” ifadelerini kullandı.