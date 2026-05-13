Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ait "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" verilerini paylaştı. Veriler, ham madde arzında yıllık bazda daralma yaşanırken, işlenmiş ürün kalemlerinde tüketicinin tercihine göre şekillenen bir üretim artışı olduğunu kanıtladı.

İNEK SÜTÜ TOPLAMA MİKTARINDA GERİLEME

Ticari süt işletmeleri Mart ayında toplam 1 milyon 7 bin 179 ton inek sütü topladı. Rakamlar aylık bazda mevsimsel etkiyle artsa da yıllık bazdaki düşüş trendi dikkat çekti:

Yıllık Değişim: Yüzde 0,8 azaldı.

İlk Çeyrek (Ocak-Mart): Yıllık bazda yüzde 0,5 düşüş kaydedildi.

Aylık Değişim: Şubat ayına göre yüzde 13,4 artış yaşandı.

AYRAN VE KEFİRDE "ZİRVE" GÖRÜLDÜ

Süt ürünleri arasında en dikkat çekici performans içecek grubunda yaşandı. Sağlıklı beslenme trendleri ve değişen tüketici alışkanlıkları rakamlara yansıdı:

Ayran ve Kefir: Yüzde 19,2 artış (Geçen yılın Mart ayına göre).

Yoğurt: Yüzde 9,6 artış.

İçme Sütü: Yüzde 10,5 artış.

İnek Peyniri: Yüzde 3,1 artış.

TEREYAĞI ÜRETİMİ FRENE BASTI

Mutfakların temel gıdası olan tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise sınırlı da olsa bir gerileme hakim. Bu kalemlerde üretim yıllık bazda %1,3 oranında düştü. Artan maliyetler ve hayvancılıkta yaşanan yapısal sorunların, katma değerli ürünlerden olan tereyağı üretimini baskıladığı yorumları yapılıyor.

İLK ÇEYREK KARNESİ: PEYNİR VE YOĞURT YÜKSELİŞTE

2026 yılının ilk üç aylık dönemine bakıldığında, süt toplama miktarı düşse de sanayicinin elindeki sütü peynir ve yoğurda yönlendirdiği görüldü:

İnek Peyniri: Yüzde 2,7 artış.

Yoğurt: Yüzde 10,3 artış.

İçme Sütü: Yüzde 6,4 artış.