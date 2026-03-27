Kaymak, sütün içerisindeki yağın yoğunlaştırılarak yüzeyde biriktirilmesiyle elde edilen, kremsi yapıya sahip çok değerli bir süt ürünüdür. Genellikle kahvaltılarda bal ile tüketilmesiyle bilinse de, Osmanlı mutfağından bu yana ağır şerbetli tatlıların en önemli tamamlayıcısı olarak kabul edilir. İçeriğindeki yüksek süt yağı oranı sayesinde hem doyurucu hem de enerji verici bir besin kaynağıdır.

KAYMAK SÜTTEN Mİ YOKSA YOĞURTTAN MI YAPILIR?

Halk arasında bazen karıştırılan bir konu olan kaymak üretimi, aslında temel olarak taze sütten gerçekleştirilir. Gerçek kaymak, çiğ sütün pişirilmesi ve dinlendirilmesi esnasında üstte biriken yağ tabakasıdır. Yoğurt kaymağı ise yoğurt mayalanırken sütün yağının üstte donmasıyla oluşur ve yapı olarak daha ekşi, daha ince bir dokuya sahiptir. Ancak piyasada kahvaltılık olarak satılan ve rulo şeklinde sunulan o meşhur lezzet tamamen süt kaymağıdır.

ADIM ADIM SÜT KAYMAĞI YAPIM SÜRECİ

Geleneksel yöntemlerle kaymak yapımı sabır ve dikkat gerektiren bir süreçtir. İlk olarak taze sağılmış çiğ süt, geniş ve sığ bir tencereye alınır. Süt, kısık ateşte yavaş yavaş kaynama noktasına getirilir. Kaynamaya başladıktan sonra sütün havalandırılması, yani kepçeyle yukarıdan dökülerek köpürtülmesi önemlidir. Bu işlem yağ zerreciklerinin yüzeye daha kolay çıkmasını sağlar.

Kaynama işlemi bittikten sonra tencere çok düşük ısıda bir süre daha bekletilir ve ardından oda sıcaklığına gelene kadar kıpırdatılmadan dinlendirilir. Son aşamada ise süt buzlukta veya çok soğuk bir buzdolabında yaklaşık bir gün boyunca bekletilir. Bu sürenin sonunda sütün üzerinde kalın, kalıp gibi bir tabaka oluşur. Bu tabaka bıçak yardımıyla kenarlardan ayrılarak rulo yapılır ve servis edilir.

HANGİ HAYVANIN SÜTÜ DAHA KALİTELİDİR?

Kaymak üretiminde kullanılan süt tipi, ürünün rengini, kıvamını ve lezzetini doğrudan etkiler. İnek sütünden yapılan kaymak daha sarımtırak bir renge ve daha yumuşak bir yapıya sahip olurken, manda sütünden elde edilen kaymak bembeyaz rengi ve yoğun kıvamıyla bilinir.

Sağlık açısından bakıldığında manda sütünün yağ oranı ve kalsiyum miktarı inek sütüne göre daha yüksektir. Manda kaymağı, kolesterolü dengeleme özelliği ve sindirim sistemine olan faydaları nedeniyle uzmanlar tarafından sıklıkla önerilir. Ayrıca protein ve vitamin değerleri bakımından manda sütü çok daha zengin bir içeriğe sahiptir.

BİR KİLO KAYMAK İÇİN NE KADAR SÜT GEREKİR?

Kaymak, sütün en yağlı kısmının süzülmüş hali olduğu için oldukça konsantre bir üründür. Bu nedenle az miktarda kaymak elde etmek için bile hatırı sayılır miktarda süt kullanılması şarttır. Sütün yağ oranına bağlı olarak değişmekle birlikte, ortalama bir kilogram gerçek süt kaymağı elde edebilmek için yaklaşık 10 ile 12 litre arasında tam yağlı süt bulundurmak gerekir. Eğer kullanılan süt manda sütü ise yağ oranı daha yüksek olduğu için bu miktar biraz daha azalabilir ancak inek sütünde verim almak için sütün çok taze ve işlem görmemiş olması hayati önem taşır.

KAYMAĞIN SAKLAMA KOŞULLARI VE TÜKETİM ÖNERİLERİ

Kaymak, içeriğindeki yüksek yağ ve su dengesi nedeniyle oldukça hassas bir üründür. Taze yapılmış bir kaymağın ömrü buzdolabı koşullarında bile genellikle dört veya beş günü geçmemelidir. Bozulmaya başladığında tadında ekşime ve renginde koyulaşma meydana gelir. Bu nedenle kaymağı taze tüketmek ve servis ederken metal yerine tahta veya plastik aparatlar kullanmak ürünün ömrünü muhafaza etmeye yardımcı olacaktır.