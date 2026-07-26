Susuz tarlalardan taş mağaralara: Sırrı gelenekte gizli: Üretim için kolları sıvadılar

Buraya gelen kadınlar, keyifle merkezimize gelerek hem burada çalışıyor hem de ekonomik güçlerine katkı sağlıyorlar. Kazandıkları ile çocuklarına, eşlerine ve evdeki bütçeye katkıda bulunuyorlar. Bu coğrafi ürünümüz gerçekten hemen hemen herkes tarafından biliniyor ve çok istenen bir ürün haline geldi. Bizler de her yıl yaklaşık 5 tona yakın acuru turşu haline getiriyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da gönderme imkanımız oluyor. Çünkü oradaki bütün gurbetçi misafirlerimiz, buraya geldikleri zaman ilk sordukları şey 'Turşu var mı?’ oluyor.