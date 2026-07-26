Mardin’in Midyat ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) bünyesinde bir araya gelen 50 kadın, coğrafi işaret tescilli acurdan yaklaşık 5 ton turşu hazırlıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen turşular, Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.
Susuz tarlalardan taş mağaralara: Sırrı gelenekte gizli: Üretim için kolları sıvadılar
C vitamini ve potasyum bakımından zengin olup bağışıklığı güçlendiren acur turşu için kollar sıvandı. Susuz bostanlarda yetişen kışın sofraların başı tacı olan acur turşularının hazırlanmasına başlandı. Mardin’in Midyat ilçesinde coğrafi işareti ile tescil edilen turşular yurt dışınada gönderiliyor.Kaynak: DHA
Midyat'ın tarihi ilçesinde, susuz bostanlarda yetişen coğrafi işaret tescilli acurun hasadı tamamlandı. Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren ÇATOM’da bir araya gelen 50 kadın, kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan geleneksel acur turşusunu hazırlamak için çalışmalara başladı.
Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalarda 1, 2,5 ve 5 litrelik şişelere yerleştirilen acurlar; nohut, şeker, sarımsak, acı biber, kişniş ve kaya tuzlu su ile hazırlanıyor. Kimyasal katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan 1000'den fazla kavanoz turşu, bölgedeki doğal taş mağaralarda muhafaza edilerek olgunlaştırılıyor.
Kadınların hazırladığı turşular, Midyat Kadın Girişimi ve Kooperatifi aracılığıyla Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Üretim sürecine katılan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, turşulara gurbetçilerden de çok talep aldıklarını belirterek, "ÇATOM’da Midyat’ın coğrafi işaretli olan acur turşusunu burada üretiyoruz ve bunları turşu haline getiriyoruz. Biliyorsunuz ki bizim acurlarımız tarlada susuz bir şekilde yetişiyor. Yaz döneminde kadınların usta ellerinde geçerek çok lezzetli bir turşu haline geliyor. Biz bunu kış döneminde yemeklerimizin yanında olmazsa olmazlardan biri olarak tüketiyoruz.
Buraya gelen kadınlar, keyifle merkezimize gelerek hem burada çalışıyor hem de ekonomik güçlerine katkı sağlıyorlar. Kazandıkları ile çocuklarına, eşlerine ve evdeki bütçeye katkıda bulunuyorlar. Bu coğrafi ürünümüz gerçekten hemen hemen herkes tarafından biliniyor ve çok istenen bir ürün haline geldi. Bizler de her yıl yaklaşık 5 tona yakın acuru turşu haline getiriyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da gönderme imkanımız oluyor. Çünkü oradaki bütün gurbetçi misafirlerimiz, buraya geldikleri zaman ilk sordukları şey 'Turşu var mı?’ oluyor.
Acurumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle bunları tarladan seçip getirmemizdir. Çünkü büyük acur kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hem şişelerimizin içine girmiyor hem de küçük olan acur biraz daha lezzetli oluyor ve görsel olarak da daha güzel hitap ediyor. Aynı zamanda biz her yıl bunu bu şekilde üretiyoruz" dedi.
Kadın üretici Yıldız Demir ise "Biz burada kadınlarımızla beraber turşu hazırlıyoruz. Sabahları buraya, ÇATOM’a geliyoruz. Acur geliyor, onları iyice temizledikten sonra yıkıyoruz. Şişelerimizin dibini kuruttuktan sonra acurlarımızı içine dolduruyoruz.
Sularımızı doldurduktan sonra suyunu ekliyoruz ve iyice, sıkıca ağzını kapattıktan sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz. 15 gün sonra turşularımız yenmeye hazır hale geliyor. Özellikle ÇATOM turşusu çok tercih ediliyor. Gelip tatmanızı tavsiye ederiz. Özel olarak yetişiyor ve çok güzel oluyor. Özellikle küçük olmasını tercih ediyoruz, büyüklerini koymuyoruz" diye konuştu.