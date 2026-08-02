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Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, günler süren yoğun mücadelenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 450 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

TARIM ARAZİSİNDEN ORMANA SIÇRADI

Yangın, Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi kırsalında tarım arazisinde çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve yüzlerce personel görev aldı.

450 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına rağmen yangın Kepsut ilçesi yönüne ilerledi. Meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarının bulunduğu ormanda 450 hektarlık alan yangından etkilendi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerinde olası tahliyeler için ulaşım araçları hazır bekletildi.

YENİDEN ALEVLENDİ, İKİNCİ MÜDAHALE YAPILDI

Yangın, kısmen kontrol altına alındıktan sonra Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde yeniden etkisini gösterdi.

Bunun üzerine ekipler 6 uçak, 9 helikopter, 82 arazöz, 4 iş makinesi ve 472 personelle yeniden müdahaleye başladı.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir'deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.