Kaynak: İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazi ve koruluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ömerköy ile Alibey mahalleleri arasında bulunan arazi ve koruluk alanda meydana geldi. Bölgeden yükselen alev ve dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, koordineli çalışma yürüterek yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda alevler çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangın tamamen söndürüldü.

Yangının yeniden başlamaması için bölgede bir süre soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.