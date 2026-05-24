Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren Habertürk'e eylül ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil sekiz kişi, “uyuşturucu” soruşturmasında 9 Aralık'ta gözaltına alındı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

10 Aralık'ta dört şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı ancak Mehmet Akif Ersoy ve beraberinde üç kişi ise tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy ifadesinde “Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler” demişti.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ

İlk ifadelerinde suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy daha sonra Aralık ayı içinde etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Savcılık verdiği bilgiler “soruşturmaya katkı sağlamadığı” gerekçesiyle Ersoy'un tahliyesini istemedi.

96 SAYFALIK İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy’un “suç örgütü lideri” olarak yer aldığı uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili iddianameyi tamamladı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame 96 sayfadan oluştu.

Mehmet Akif Ersoy ve 6 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 2026’da kabul edildi.

İddianamede, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Aslan, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı.

‘SUSURLUK GİBİ’ DENİLEN FOTOĞRAF

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Mehmet Akif Ersoy operasyonuna ilişkin bir fotoğrafa dikkat çekmişti.

Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü kutlamasında çekilen fotoğrafa ilişkin Sabah yazarı Dilek Güngör “Vay. Kimler kimlerle beraber? Habertürk’teki operasyona bu ‘derin’ fotoğraf damga vuracak. Duyduğuma göre; Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon kayıtları da ekonomi, spor, siyaset, magazin dünyasında deprem yaratacak. Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday” yorumunu yapmıştı.

Fotoğrafta Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhan Yıldırım’ın olduğu ve Sabah yazarı Dilek Güngör’ün İlhan Yıldırım’ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Bu fotoğrafa ilişkin gazetelerde yer alan isim listesi şöyleydi:

O FOTOĞRAFTAKİ İSİM TEK TEK ANLATTI

“Susurluk gibi” denilen fotoğrafta kimlerin olduğu bugüne dek anlatılmadı.

İddianameyi YENİÇAĞ inceledi. Mehmet Akif Ersoy’un “Susurluk gibi” denilerek tartışılan fotoğrafının bilinmeyenleri iddianamede yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasından hemen sonra, 12 Aralık sabahı Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltına alınmıştı.

“Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece” isimli program yapan Tolga Aykut, savcılık ifadesinde “Susurluk gibi” denilen fotoğraftaki isimleri şöyle anlattı:

“Sosyal medyada dolaşan kalabalık bir fotoğrafın olduğu fotoğrafta sağ başta ayakta duran kişiyi tanımıyorum. Savcı olabilir. Onun yanında bulunan kişi Serkan'ın arkadaşı Onur'dur. Onun yanındaki Mustafa MANAZ'dır. Mustafa MANAZ'ın yanındaki ağır ceza hakimidir. Ağır ceza hakiminin yanındaki yeşil kazaklı İlhami YILDIRIM'dır. Beyaz kazaklı vali yardımcısı, onun yanındaki Serkan TOPER, Serkan TOPER'in arkasındaki Fuat KOZLUKLU'dur. Onun yanında ayakta duran ceket giyim olan Mehmet’tir. Kendisin THY'de pilottur. Önde oturan bonus kafalı Mehmet Akif'in gazetecilikten arkadaşıdır. Editör Ersindir. Ersin'in yanındaki Ahmet GÖÇMEZ'dir. Ahmet'in yanında ben varım. Benim arkamda Mehmet Akif, Mehmet Akif'in sağında Rezan EPÖZDEMİR'dir. Akif'in solundan Serdar TOKDEMİR, Serdar TOKDEMİR'in yanında Birol GÜR, Birol GÜR'ün yanında gazeteci Emrullah ERDİNÇ, Emrullah'ın yanındakini tanımıyorum. Fuat KOZLUKLU'nun önünde, Mehmet Akif ile Rezan'ın arkasında duran Akif'in çocukluk arkadaşı Nurullah'tır.”