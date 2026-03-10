Susurluk ayranı, yüksek yağlı yoğurt ve özel çırpma yöntemi sayesinde meşhur köpüğünü elde eder. Yağ globülleri ile protein ağı, hava kabarcıklarını tutarak kalıcı bir köpük tabakası oluşturur.
Susurluk ayranı neden bu kadar köpüklü? Gizli formülü şaşırttı
Susurluk ayranı, yüksek yağlı yoğurtla hazırlanan yoğun köpüğüyle meşhur. Bilimsel sırları yağ-protein etkileşiminde yatan bu doğal içecek, yaz sıcağında ferahlatırken mineral dengesini korur ve uluslararası üne kavuşmuştur. Peki, Susurluk ayranı neden bu kadar köpüklü? İşte gerçek sebebi...Taner Yener
CNN Travel, bu geleneksel içeceğin yağ oranının sırrını öne çıkarırken, yaz sıcağında mineral dengesini koruduğunu vurgular.
Balıkesir’in Susurluk ilçesine özgü bu ayran, yıllardır yolcuların ve lezzet severlerin favorisi haline gelmiştir. Bardaktan taşan yoğun köpüğüyle klasik ayranlardan ayrılır. Üreticiler, köpüğün sırrını geleneksel tekniklerde gizlediğini söyler.
Yüksekten dökme veya özel makinelerle çalkalama, hava temasını artırıp köpüklenmeyi tetikler. Ancak son araştırmalar, bu köpüğün bilimsel ve teknik temellere dayandığını gösterir.
Tam yağlı yoğurt, soğuk su ve az tuzla hazırlanan Susurluk ayranı, katkı maddesi olmadan doğal lezzet sunar. Tarihi 1950’lere uzanan bu içecek, ilçenin süt ürünleri geleneğinden doğmuştur. Ayran kültürü Göktürkler dönemine kadar gider; ekşiyen yoğurda su eklenmesiyle başlamıştır.
Susurluk’ta manda ve inek sütü karışımı, ayrana kremamsı kıvam verir. Üreticiler, yoğurdun yağ oranının köpüğü belirlediğini ifade eder. Yağlı yoğurt kullanıldığında çırpma sırasında yüzeyde yoğun köpük birikir.
Bu yöntem, ayranı yalnızca ferahlatıcı değil, aynı zamanda görsel bir ziyafet haline getirir.
Susurluk’ta manda ve inek sütü karışımı, ayrana kremamsı kıvam verir. Üreticiler, yoğurdun yağ oranının köpüğü belirlediğini ifade eder. Yağlı yoğurt kullanıldığında çırpma sırasında yüzeyde yoğun köpük birikir.Bu yöntem, ayranı yalnızca ferahlatıcı değil, aynı zamanda görsel bir ziyafet haline getirir.
Araştırmacılar, yoğurttaki proteinlerin pıhtılaşarak ağ oluşturduğunu ve yağ globüllerinin bu yapıya entegre olduğunu belirtir.
Bu yapı, homojenizasyonla güçlenir; hava kabarcıklarını tutarak köpüğün kalıcılığını sağlar. Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem, serum proteinlerini denatüre ederek pıhtıyı stabilize eder. Ayranın viskozitesini artıran bu mekanizma, mekanik çırpmayla hava entegrasyonunu kolaylaştırır.
. Araştırma, düşük yağlı ayranlarda köpüğün çabuk söndüğünü, Susurluk ayranındaki yüksek yağın ise köpüğü uzun süre koruduğunu vurgular. Bu bulgu, geleneksel yöntemlerin bilimsel dayanağını aydınlatır. Az tuz kullanımı da asitlik dengesini bozmadan köpük oluşumunu destekler.
Bilim insanları, bu etkileşimlerin ayranı probiyotik bir içecek yaptığını ekler.
YABANCI UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Yabancı uzmanlar, Susurluk ayranının köpüğünü hayranlıkla inceler. CNN Travel’da gastronomi araştırmacısı Merin Sever, köpüklü yapının yoğurdun yağ oranından kaynaklandığını ifade eder.
Sever’e göre, yüksek yağlı yoğurt çırpma sırasında kremamsı bir köpük oluşturur. Bu özellik, ayranı yaz sıcağında ideal kılar. Sever, maya türü ve üretim yönteminin tadı etkilediğini belirterek, Susurluk ayranının geleneksel mandıra sütünden gelen benzersizliğini över.
Sever, yabancı damaklara alışılmadık gelen bu ekşi tadın mineral dengesini sağladığını vurgular. Özyeğin Üniversitesi’nden Özge Samancı da yağlı yoğurdun ayrana lezzet kattığını destekler. Yabancılar, Susurluk ayranını “creamy ayran” olarak adlandırır ve köpüğün sırrını manda sütü karışımında arar.Bu yorumlar, ayranın uluslararası ün kazanmasına katkı sağlar.
GELENEKSEL YÖNTEMLER VE MODERN ÜRETİM
Susurluk ayranının köpüğü, geleneksel savurma tekniğiyle elde edilir. Yüksekten kaptan kaba dökülerek hava teması sağlanır ve köpük oluşur.
Günümüzde elektrikli motorlar ve borularla devridaim yapılır; yağ köpük haline gelir. Üreticiler, kıvamlı yoğurt seçiminin kritik olduğunu belirtir. Sulu yoğurtlar köpükte başarısız olurken, tam yağlı olanlar başarılı sonuç verir.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Susurluk ayranı, kalitesini korur ve katkı maddesiz üretimini güvence altına alır. Yol kenarı lokantalarında tostla sunulan bu ikili ikonikleşmiştir.
Araştırmalar, ayranın probiyotik faydalarını öne çıkarır; sindirimi kolaylaştırır ve yazın kaybedilen mineralleri yeniler.
KÖPÜK SIRRININ GÜNÜMÜZ YANSIMALARI
Susurluk ayranı turizmi canlandırır. Yabancı turistler köpüklü ayranı tatmak için ilçeye akın eder. Evde yapmak isteyenlere tarifler paylaşılır: Blenderda yüksek devirde çırpma ve süt ekleme köpüğü artırır.