Susurluk ayranı neden bu kadar köpüklü? Gizli formülü şaşırttı

Araştırmacılar, yoğurttaki proteinlerin pıhtılaşarak ağ oluşturduğunu ve yağ globüllerinin bu yapıya entegre olduğunu belirtir.



Bu yapı, homojenizasyonla güçlenir; hava kabarcıklarını tutarak köpüğün kalıcılığını sağlar. Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem, serum proteinlerini denatüre ederek pıhtıyı stabilize eder. Ayranın viskozitesini artıran bu mekanizma, mekanik çırpmayla hava entegrasyonunu kolaylaştırır.