Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftü Vekili Mehmet Sani Akın, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Deyrulzafaran Manastırı Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, Mardin Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu 2. Başkanı Behçet Bayruğ ve Süryani cemaati katıldı.

Vali Akkoyun, "birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Mardin'de" bayram coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Bayramın başta Gazze olmak üzere dünyada mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların son bulmasına vesile olmasını temenni eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Mardin yüzyıllardır birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri. Terörsüz Türkiye süreci özellikle bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekişmesi için önemli bir vesile olacaktır. Bizler de kamu kurumları olarak birliğin beraberliğin pekişmesi noktasında tüm vatandaşlarımızla Terörsüz Türkiye sürecinin arkasındayız, yanındayız. İnşallah Terörsüz Türkiye süreci bölgemizdeki kardeşliğin daha da güçlenmesine önemli bir vesile olacaktır."

Milletvekili Kılıç da Mardin'de bayramların hep beraber kutlandığını ifade etti.

"Özellikle geçmiş dönemlerde bu coğrafya çok ciddi sıkıntılar yaşadı." diyen Kılıç, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Kılıç, "Kurban Bayramı'nın İslam aleminin kurtuluşuna, bölgedeki savaşların dinmesine ve huzurun bir an önce gelmesine vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Müftü Vekili Akın ise bayramların gönüllerin birleştirildiği, kırgınlıkların giderildiği, duyguların zirve yaptığı ve filizlendiği çok kutlu zaman dilimleri olduğunu belirterek, "Bizler bugün burada her ne kadar dillerimiz, renklerimiz, dinlerimiz farklı olsa da, nasıl ki üzüntülerimiz, hüzünlerimiz ortaksa aynı şekilde hiç şüphesiz sevinçlerimiz de ortaktır ki bugün aynı çatı altında hep beraber omuz omuza Kurban Bayramı'mızı beraber idrak ediyoruz." şeklinde konuştu.

"KURBAN BAYRAMI, SAVAŞLARIN DURMASINA VESİLE OLSUN"

Metropolit Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün Müslümanların bayramını kutladı.

"Diller ve dinler şehri Mardin"in güzellikleriyle Kurban Bayramı'nı kutladıklarını işaret eden Özmen, şunları dile getirdi:

"Bu ruhsal mevsimler bizim insani değerlerimizi ve ruhsal değerlerimizi ayakta tutmak için son derece önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve Mardin'imizi hep beraber maddi ve manevi her alanda büyütmek son derece önemlidir. Kurban Bayramı, savaşların durmasına, hoşgörüsüzlüklerin dinmesine vesile olsun. Bütün dualarımız, isteklerimiz, yakarışlarımız, savaşların durmasına ve bütün dünyada özellikle ülkemizde barışın ve huzurun tesis edilmesine vesile olsun."

Programda, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Şarkıcı Berdan Mardini, gazi ve şehit yakınları, bazı siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.