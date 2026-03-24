Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanması, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Survivor sayesinde tanınan Aleyna’nın hem geçmişi hem de özel hayatı yeniden mercek altına alındı. Özellikle yarışma döneminde Yunus Emre ile olan samimiyeti, o dönemde de tartışma yaratmıştı.

Yunus Emre’nin o zamanki eşi Beria Özden, iletişim ödülü sırasında açıkça “Aleyna’dan uzak dur” diyerek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından, artık Beria Gözen soyadını kullanan Özden’e sosyal medyada çok sayıda mesaj gönderildi. Gelen tepkilere yanıt veren Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı:

“Mesajları okuyorum. Açıkçası ben bile bu noktaya geleceğini düşünmemiştim. Ama benim bildiklerim bambaşka konularla ilgiliydi. İsteseydim her şeyi ortaya döküp onu çok zor durumda bırakabilirdim, fakat bunu tercih etmedim. O dönem belki yanlış anlaşıldım ama aslında birçok kişi gerçeğin farkındaydı. Yaşananlar, kendi sonucu. Şu an söyleyeceklerim bu kadar… Hatta isterlerse cezaevinden birbirlerine mektup yazsınlar.”