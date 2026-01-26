Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan

Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyinde duyurduğu sürpriz isimlerle birlikte takım dengeleri baştan aşağı değişti. İlk defa kırmızı, mavi ve sarı renkte üç ayrı kadronun kapıştığı parkurda kıyasıya bir yarış ortaya çıktı.