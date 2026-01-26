Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
Survivor'da yeni dönem: Üç takım tek kazanan

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan

Survivor 2026’da üç takımlı ilk ödül parkuru nefes kesti. Sarı takım zaferle moral bulurken kırmızı ekip cezaya çarptırıldı. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı efsane isimler sarı kadroyu güçlendirdi.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 1

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Survivor 2026, 25 Ocak Pazar gecesi nefes kesen ödül müsabakasıyla izleyicileri ekran başına topladı.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 2

Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyinde duyurduğu sürpriz isimlerle birlikte takım dengeleri baştan aşağı değişti. İlk defa kırmızı, mavi ve sarı renkte üç ayrı kadronun kapıştığı parkurda kıyasıya bir yarış ortaya çıktı.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 3

Mücadelenin galibi moral kazanırken, yenilen taraf ağır bir cezayla karşılaştı.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 4

Yarışmanın en merak edilen anlarında ödül oyununu sarı takım domine ederek kazandı.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 5

Buna karşılık ceza oyununda başarısız olan taraf kırmızı takım oldu.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 6

Programa tarihi bir yenilik damgasını vurdu.

Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan - Resim: 7

Geçmiş yıllarda iz bırakan Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra gibi güçlü isimler, sarı takım bünyesinde adaya giriş yaptı.

