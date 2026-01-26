TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Survivor 2026, 25 Ocak Pazar gecesi nefes kesen ödül müsabakasıyla izleyicileri ekran başına topladı.
Survivor’da yeni dönem: Üç takım tek kazanan
Survivor 2026’da üç takımlı ilk ödül parkuru nefes kesti. Sarı takım zaferle moral bulurken kırmızı ekip cezaya çarptırıldı. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı efsane isimler sarı kadroyu güçlendirdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyinde duyurduğu sürpriz isimlerle birlikte takım dengeleri baştan aşağı değişti. İlk defa kırmızı, mavi ve sarı renkte üç ayrı kadronun kapıştığı parkurda kıyasıya bir yarış ortaya çıktı.
Mücadelenin galibi moral kazanırken, yenilen taraf ağır bir cezayla karşılaştı.
Yarışmanın en merak edilen anlarında ödül oyununu sarı takım domine ederek kazandı.
Buna karşılık ceza oyununda başarısız olan taraf kırmızı takım oldu.
Programa tarihi bir yenilik damgasını vurdu.
Geçmiş yıllarda iz bırakan Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra gibi güçlü isimler, sarı takım bünyesinde adaya giriş yaptı.