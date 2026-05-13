Dominik’te sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, tüm dünyayı korkuttu.
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama
Dominik Cumhuriyeti’nde tekne çarpması sonucu ağır yaralanan Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Acun Medya, genç yarışmacının hayati tehlikeyi atlattığını duyururken Acun Ilıcalı’nın da Dominik’e ulaştığı açıklandı.
Acun Medya’dan kritik açıklamalar gelirken, yayıncı kuruluş SKAI kanalı dev prodüksiyonu süresiz olarak durdurma ve askıya alma kararı aldı.
22 yaşındaki Stavros Floros’un yaşadığı kaza sonrası yeni gelişmeler Acun Medya tarafından duyuruldu.
Floros’un bilincinin tamamen açık olduğu ve yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğu belirtildi.
Sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilirken, Acun Ilıcalı’nın da süreci yakından takip etmek için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiği öğrenildi.
Açıklamada ayrıca sağlık ekiplerinin kazanın yaşandığı ilk andan itibaren yarışmacıyla yakından ilgilendiği belirtilirken, klinik durumunun uygun hale gelmesi durumunda ABD’deki uzman bir merkeze hava ambulansıyla sevk edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.
Öte yandan yerel polis ve sahil güvenlik ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.