Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Aktüel Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama

Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama

Dominik Cumhuriyeti’nde tekne çarpması sonucu ağır yaralanan Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Acun Medya, genç yarışmacının hayati tehlikeyi atlattığını duyururken Acun Ilıcalı’nın da Dominik’e ulaştığı açıklandı.

Haberi Paylaş
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 1

Dominik’te sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, tüm dünyayı korkuttu.

1 7
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 2

Acun Medya’dan kritik açıklamalar gelirken, yayıncı kuruluş SKAI kanalı dev prodüksiyonu süresiz olarak durdurma ve askıya alma kararı aldı.

2 7
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 3

22 yaşındaki Stavros Floros’un yaşadığı kaza sonrası yeni gelişmeler Acun Medya tarafından duyuruldu.

3 7
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 4

Floros’un bilincinin tamamen açık olduğu ve yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğu belirtildi.

4 7
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 5

Sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilirken, Acun Ilıcalı’nın da süreci yakından takip etmek için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiği öğrenildi.

5 7
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 6

Açıklamada ayrıca sağlık ekiplerinin kazanın yaşandığı ilk andan itibaren yarışmacıyla yakından ilgilendiği belirtilirken, klinik durumunun uygun hale gelmesi durumunda ABD’deki uzman bir merkeze hava ambulansıyla sevk edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

6 7
Survivor’da yayınlar askıya alındı: Acun ılıcalı'dan ilk açıklama - Resim: 7

Öte yandan yerel polis ve sahil güvenlik ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro