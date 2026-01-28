Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı

Survivor’da 27 Ocak ödül oyununu 10 puanla Mavi kazandı fakat ceza yine Mavi’ye kesildi. Dört günlük çetin challenge bu ironik sonuçla sona erdi; Kırmızı ve Sarı geride kalan günlerde üstünlüğü ele geçirdi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 1

Survivor’da 27 Ocak tarihli ödül mücadelesini Mavi takım 10 puanla zirveye taşıdı.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 2

Maç boyunca Mavi 9 puana ulaşırken Kırmızı yalnızca 4’te kaldı.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 3

Ne var ki galibiyete rağmen ceza Mavi ekibine verildi ve böylece dört gündür devam eden challenge’ın kazananı belli oldu.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 4

Yarışmacılar oyuna ip dolanmış halkanın içine girip dönerek ilerlemekle başladı.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 5

Halkadan kurtulduktan hemen sonra denge parkuruna atıldılar; dev topları elleriyle iterek işaretli alana getirip dairesel bölgeye yerleştirdiler.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 6

Eksik basamaklar için iki tahta taşıyıp yerine koyan yarışmacılar atış kısmına geçti.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 7
Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 8

Hız, denge ve isabet gerektiren bu etapta kırmızı ile sarı takımlar nefes nefese çekişirken mavi takımı gerilerde seyretti.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 9

Seren Ay, Can’a bumerang ve halkayı daha güçlü savurması gerektiğini hatırlattı. Barış’ın kritik atışıyla Kırmızı ve Sarı 8-8 beraberliği yakaladı.

Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı - Resim: 10

Seda’nın Nefise ve Lina’yı geride bırakması skoru 9-9’a getirdi. Eşitliği kıran isim ise Sercan oldu.
26 Ocak’taki mücadelede ise mavi takım yine kaybedip ceza alırken kırmızı ve sarı takım zaferi paylaştı.

Yeniçağ Gazetesi
