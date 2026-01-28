Survivor’da 27 Ocak tarihli ödül mücadelesini Mavi takım 10 puanla zirveye taşıdı.
Survivor’da tarihin en acı galibiyeti: Mavi takım cezalı
Survivor’da 27 Ocak ödül oyununu 10 puanla Mavi kazandı fakat ceza yine Mavi’ye kesildi. Dört günlük çetin challenge bu ironik sonuçla sona erdi; Kırmızı ve Sarı geride kalan günlerde üstünlüğü ele geçirdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Maç boyunca Mavi 9 puana ulaşırken Kırmızı yalnızca 4’te kaldı.
Ne var ki galibiyete rağmen ceza Mavi ekibine verildi ve böylece dört gündür devam eden challenge’ın kazananı belli oldu.
Yarışmacılar oyuna ip dolanmış halkanın içine girip dönerek ilerlemekle başladı.
Halkadan kurtulduktan hemen sonra denge parkuruna atıldılar; dev topları elleriyle iterek işaretli alana getirip dairesel bölgeye yerleştirdiler.
Eksik basamaklar için iki tahta taşıyıp yerine koyan yarışmacılar atış kısmına geçti.
Hız, denge ve isabet gerektiren bu etapta kırmızı ile sarı takımlar nefes nefese çekişirken mavi takımı gerilerde seyretti.
Seren Ay, Can’a bumerang ve halkayı daha güçlü savurması gerektiğini hatırlattı. Barış’ın kritik atışıyla Kırmızı ve Sarı 8-8 beraberliği yakaladı.
Seda’nın Nefise ve Lina’yı geride bırakması skoru 9-9’a getirdi. Eşitliği kıran isim ise Sercan oldu.
26 Ocak’taki mücadelede ise mavi takım yine kaybedip ceza alırken kırmızı ve sarı takım zaferi paylaştı.