Survivor 2026’da büyük finale adım adım yaklaşılırken, adadaki psikolojik savaş ve gerilim hat safhaya ulaştı.
Survivor’da tarihi hesaplaşma: "Sercan’ın aşkı için Eren’in Survivor hayatını bitirdik"
Survivor 2026’da final öncesi tansiyon zirveye çıktı. Dokunulmazlık oyununun ardından patlayan kriz, adadaki tüm dengeleri değiştirdi. Yarışmacılar arasında ipler koparken, yeni bölüm fragmanı büyük yüzleşmenin sinyallerini verdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu şartlarında şampiyonluk mücadelesi veren yarışmacılar arasında ipler tamamen koptu.
Son dokunulmazlık oyununun ardından yaşananlar ve yayınlanan yeni bölüm fragmanı, adadaki tüm dengeleri altüst edecek bir krizin fitilini ateşledi.
Mavi takımın kazandığı, Kırmızı takımın ise mağlubiyetle kapattığı haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde, Sercan Yıldırım kendi isteğiyle adını düelloya yazdırarak haftanın 4. eleme adayı oldu.
Sercan'ın bu hamlesiyle birlikte bu haftanın eleme potası Beyza, Can Berkay, Ramazan ve Sercan şeklinde netleşti. Ancak Sercan’ın kendini potaya attırması, adada gizli kalan kulisleri ve şok eden iddiaları beraberinde getirdi.
"BEYZA İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"
Sercan’ın düelloya girme kararına en sert tepki, potadaki bir diğer isim olan Can Berkay’dan geldi. Düello seremonisinde adeta patlama yaşayan Can Berkay, Sercan’ın taktiksel bir oyun oynadığını ve amacının Beyza’yı korumak olduğunu iddia etti. Sercan'ın Beyza'ya karşı duygusal bir ilgi beslediğini ileri süren Can Berkay, sert açıklamalarda bulundu:
"Sercan, düelloya Beyza için girmek istiyor. Onun için yanıp tutuştuğunu, adada kalmasını istediğini bana açıkça söyleseydi, ben zaten düelloda Beyza’ya oyunu bırakır, elenmesini engellerdim. Çünkü ben bunu daha önce de yaptım. Geçmişte Sercan ile Deniz arasında bir ilişki var zannederek, kendi arkadaşımız Eren’in Survivor hayatını bitirdik, onu eledik."
Sercan'ın bu hamlesiyle düelloda Beyza'ya bilerek yenileceğini ve kendisini Ramazan ile ateşe atacağını söyleyen Can Berkay, gözyaşlarına hakim olamadı. Oyun alanında Murat Arkın ile dertleşirken ağlayan yarışmacı, Sercan’ı bir dost ve kardeş olarak gördüğünü ancak yapılan bu hamleyi asla hazmedemediğini dile getirdi.
"CİCİ KIZ POZLARINI BIRAK"
Can Berkay’ın hedefindeki tek isim Sercan değildi. Beyza’nın son dönemde diğer adaya geçerek Sercan ile sık sık vakit geçirmesini sert bir dille eleştiren Can Berkay, yeni bölüm fragmanına damga vuran şu sözlerle Beyza'ya yüklendi:
"Cici kız pozlarını bırak, her şeyden haberin var. Beyza neden böyle kıskanç tavırlar sergiliyor? Bençte Deniz ne zaman konuşsa kulaklarını tıkayıp kendini sallıyor. Deniz'i kıskandığı için bunu yapıyor."
SERCAN'DAN MANİDAR CEVAP
Can Berkay’ın öfke dolu bu iddiaları karşısında Beyza sessizliğini korumayı tercih ederken, Sercan Yıldırım'ın savunması ise oldukça kısa ve manidar oldu. Sercan, Can Berkay'ın komplo teorilerine ve suçlamalarına yalnızca "Abdal'a malum olur" sözüyle karşılık vererek tartışmanın boyutunu daha da gizemli bir hale getirdi.
Büyük final öncesi adadaki dostlukların aşka, stratejilerin ise ihanet suçlamalarına dönüştüğü Survivor 2026’da, bu nefes kesen düellonun nasıl sonuçlanacağı ve adaya veda eden ismin kim olacağı merakla bekleniyor.