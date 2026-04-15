Erkek eleme haftasının yaşandığı bu kritik süreçte, her iki takım da potaya isim göndermemek için adeta canını dişine taktı.
Survivor’da tansiyon yükseliyor: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’da heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor. 14 Nisan Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde, haftanın kaderini belirleyecek olan ikinci dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
NEFES KESEN DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ
Haftanın ilk oyununu kaybeden ve Bayhan’ın potaya girmesiyle sarsılan Ünlüler takımı, bu akşamki oyuna mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.
Gönüllüler takımı ise yakaladığı seriyi sürdürerek avantaj elde etmek istedi.
Kıran kırana geçen mücadelenin final etabında, takımların en iyileri parkura çıktı.
Nagihan ve Seren Ay arasındaki nefes kesen final turunda, atışlardaki üstünlüğüyle son sayıyı alan Seren Ay oldu. Bu sonuçla Ünlüler takımı, 12-8’lik skorla dokunulmazlık zırhını kazanan taraf olmayı başardı.
ADA KONSEYİNDE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mağlubiyetin ardından ada konseyine giden Mavi takım (Gönüllüler) için zorlu bir oylama süreci başladı.
Erkek potasının yaşandığı haftada, Mavi takımın erkek yarışmacıları arasından bir isim seçildi. Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Engincan, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.
ELEME POTASI ŞEKİLLENİYOR
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlülerden Bayhan'ın ardından, bu geceki oylamayla birlikte Engincan da potaya dahil oldu.
İşte 14 Nisan itibarıyla eleme potasındaki isimler:
Bayhan
Engincan