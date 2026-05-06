Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da büyük finale doğru geri sayım başlarken, Dominik’te heyecan ve gerilim zirveye ulaştı.
Survivor'da tansiyon yükseldi, konsey karıştı: Potaya giren isim kim oldu?
Survivor’da büyük finale doğru geri sayım sürerken Dominik’te dengeler altüst oldu. 5 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen son bölümde dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda oylama yapıldı. Şok oylama sonucu Beyza'nın ardından potaya giden yeni isim belli oldu. İşte ada konseyinde yaşananlar...Derleyen: Gül Devrim Koyun
TV8 ekranlarında 5 Mayıs Salı akşamı izleyiciyle buluşan son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım zorlu parkurda karşı karşıya geldi.
Kadınlar potasının yaşanacağı kritik haftada, takımlar elenme riskini en aza indirmek için adeta canını dişine taktı.
DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN: NEFES KESEN FİNAL
Hız ve dengenin ön planda olduğu, nefes kesen parkur mücadelesinde dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir rekabete sahne oldu.
Skorun 12-10'a geldiği final anlarında parkura Nobre ve Can çıktı.
Son atışlarda Nobre’nin aldığı kritik sayı ile Kırmızı Takım (Ünlüler), haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanarak adını galibiyete yazdırdı ve konseyi rahat geçirmeyi başardı.
MAVİ TAKIMDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ: 2. ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU
İlk dokunulmazlık oyununu kaybederek ilk eleme adayı olarak Beyza Gemici'yi potaya gönderen Gönüllüler (Mavi) takımı, ikinci mağlubiyetin ardından stratejik dengelerin altüst olduğu kritik bir ada konseyine çıktı.
Kadınlar haftasının yaşandığı Survivor’da, Mavi takım yarışmacıları bir kez daha kadınlar için oy kullandı.
Yapılan oylama sonucunda sandıktan çıkan isim Seda oldu.
Böylece bu haftanın eleme potası Beyza ve Seda ile şekillenmeye başladı.
Öte yandan, adaya en son veda eden ismin Osman Can olduğu Survivor 2026'da, dijital mecralarda anlık gelişmeleri takip eden milyonlarca izleyici, potaya girecek sonraki isimleri ve kadınlar düellosunun sonucunu şimdiden büyük bir merakla bekliyor.