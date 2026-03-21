Survivor 2026'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Survivor yeni bölümüyle 21 Mart akşamı ekrana gelecek. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü.
Survıvor'da tansiyon tavan yaptı: Nisanur ve Seda birbirine girdi: Takım arkadaşları zor ayırdı
Survıvor 2026'da tansiyon düşmüyor. Yayınlanan tanıtımda Nisanur ve Seda arasındaki tartışmalar tavan yaptı. Takım arkadaşları ikiliyi güçlükle ayırdı.Derleyen: Hava Demir
Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Survivor 2026 eleme adayları, 20 Mart akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın en kritik dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki rekabet zirveye ulaştı.
Oyunun ardından yapılan ada konseyinde haftanın tüm eleme adayları ve merakla beklenen düello eşleşmeleri kesinleşti. Peki, dün akşam Survivor son bölüm eleme potasına kim gitti.
20 Mart Cuma akşamı gerçekleştirilen haftanın son dokunulmazlık oyununda, takımlar parkurda hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorladı.
Gecenin sonunda 12-9'luk skorla galibiyete uzanan taraf Gönüllüler (Mavi Takım) oldu.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI VE POTAYA GİDEN İSİMLER
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda, adı en çok yazılan yarışmacı Serhan Onat oldu. Serhan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak potaya dahil edildi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde, performans birincisinin de belirlediği isimle birlikte haftanın son eleme adayı Can Berkay Ertemiz olarak açıklandı. Böylelikle bu haftanın eleme potası tamamen şekillenmiş oldu.
Haftanın Eleme Potası
1.Engincan
2.Barış
3.Serhan Onat
Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise Tansiyon tekrar yükseliyor.
Seda'nın Nisanur'a; ''Ne yapacaksın? Birde itiyorsun'' dediği görülüyor.
Seda ise ''Kes sesini. Sen kimsin bana dokunuyorsun?'' ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşları ikilinin arasına girerek onları zor ayırdı.