03 Mart 2026 Salı
Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor: Ramazan-Barış-Seren Ay üçgeninde büyük kavga

2 Mart 2026 Pazartesi akşamı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de heyecan doruktaydı. Ada konseyi oylamasıyla haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Yayınlanan fragmanda, Ramazan, Barış ve Seren Ay arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti ve izleyicilerin merakını artırdı.

2 Mart 2026 Pazartesi akşamı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de büyük heyecan yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi.

Güç, hız ve atış becerilerinin öne çıktığı mücadeleyi Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler takımında ada konseyi toplandı ve haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

Yayınlanan fragmanda, Ramazan, Barış ve Seren Ay arasında yaşanan tartışmalar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2026’da rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı bir hafta başlamış oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan bölümde, mavi takımda yapılan oylamanın ardından Survivor eleme potasına giren isim Onur Alp oldu. Haftanın ilk eleme adayı netleşmiş oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Takımlar, güç ve denge gerektiren parkurda üstünlük sağlamak için kıyasıya yarıştı.

Mücadele sonunda, Ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı ve Gönüllüler’in kaybı, potadaki ilk eleme adayının belirlenmesine yol açtı.

