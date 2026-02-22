Survivor 2026'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler ve gönüllüler arasındaki rekabet, takım içi hesaplaşmalara dönüştü. Özellikle Lina ve Gözde arasında patlak veren 'Yaverlik' tartışması, ada konseyi'nde tüm gizli defterlerin açılmasına neden oldu.
Survivor'da tansiyon düşmüyor: Gözde ile Lina birbirine girdi
Survivor’da haftanın en kritik konseyi. Lina ve Gözde arasındaki "yaverlik" tartışması takımı ikiye böldü. Nagihan’ın sert müdahalesiyle büyüyen krizde, Lina’nın ifşaları takımda dengeleri değiştirdi.Derleyen: Hava Demir
SURVIVOR’ DA 'YAVER' TARTIŞMASI: GÖZDE VE LİNA KARŞI KARŞIYA
Dokunulmazlık mücadelesi sırasında Büşra Yalçın’ın ünlüler takımına geçişi, takım dinamiklerini tamamen değiştirdi. Gözde’nin oyun alanında Büşra’nın konsantrasyonunu bozmaya yönelik hamleleri, Lina’nın sert tepkisiyle karşılaştı.
Gözde’nin Büşra’ya hitaben kullandığı "Yaver, sus. Yaverlerle muhatap olmuyorum" sözleri, fitili ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Bu ağır ithama sessiz kalmayan Lina, Büşra’yı savunarak tartışmaya dahil oldu. Gözde ise geri adım atmayarak, "Yaverlik tanımını kendi sezonundan anlat, bana ateş başında öyle anlattılar" diyerek gerilimi tırmandırdı.
NAGİHAN’DAN SERT MÜDAHALE
Sözlü tartışmaların oyun performansını etkilediğini savunan Nagihan Karadere, tartışmaya müdahale etmekte gecikmedi. Takım ruhunun zarar gördüğünü belirten Nagihan, Lina’ya yönelik şu sert ifadeleri kullandı:
"Burada bir dokunulmazlık oyunu oynuyoruz. Eğer sen gidip rakip takımdaki Büşra’yı savunacaksan, o zaman yerin burası değil, git karşı takımda dur."
ADA KONSEYİNDE İTİRAF YAĞMURU: "SİNSİLİK BİR İNSAN OLSAYDI..."
Oyun alanındaki gerginlik, Acun Ilıcalı’nın yönettiği ada konseyi’ne de taşındı. konseyde söz alan Lina, sadece Büşra’yı savunmakla kalmadı; takım içindeki kulisleri ve gizli konuşmaları da bir bir deşifre etti.
Lina’nın hedefindeki isim olan Gözde için kullandığı ifadeler konseyde soğuk duş etkisi yarattı.
Lina, Gözde’nin Nisanur ile olan arkadaşlığının samimi olmadığını iddia etti ayrıca Gözde’nin her gün Nisa’nın arkasından konuştuğunu öne sürdü.
Lina, "Eğer 'sinsi' kelimesi bir insan bedeninde hayat bulsaydı, o kişi kesinlikle Gözde olurdu" diyerek takım içindeki tüm dengeleri sarstı.
Survivor’da bu hafta erkekler haftası olması nedeniyle parkurdaki rekabet en üst seviyeye çıktı
Takımlar haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
Haftanın son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.
Oyunun sonunda Gönüllüler takımı rakibine karşı üstünlük kurarak, dokunulmazlık sembolünü kazandı ve kendilerini koruma altına aldı.
Survivor 3. Eleme Adayı Kim Oldu?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın gittiği ada konseyinde ipler gerildi
Yapılan oylama ve değerlendirmeler sonucunda bu gecenin eleme adayları Can Berkay ve Eren olarak netleşti.