Survivor'da tansiyon düşmüyor: Gözde ile Lina birbirine girdi

Survivor 2026'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler ve gönüllüler arasındaki rekabet, takım içi hesaplaşmalara dönüştü. Özellikle Lina ve Gözde arasında patlak veren 'Yaverlik' tartışması, ada konseyi'nde tüm gizli defterlerin açılmasına neden oldu.