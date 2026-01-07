Gönüllüler takımında yer alan Engincan, beklenmedik bir şekilde Ünlüler takımının tamamını hedef aldı. Ünlüler’e yönelik sert çıkışlarıyla şaşkınlık yaratan yarışmacı, Bayhan’a şarkı üzerinden göndermede bulunurken, Seren Ay hakkında kullandığı ifadelerle de tepki çekti.

ADA KONSEYİNDE SOĞUK RÜZGARLAR

Seren Ay’ın adını bilmediğini söyleyen Engincan, genç yarışmacıyı “sivrisinek”e benzeterek ortamı daha da gerdi. Nedensiz gibi görünen bu çıkışlar, ada konseyinde soğuk rüzgârlar estirdi.

Survivor 2026, ada yaşamı ve zorlu parkurların yanı sıra, kaos dolu anlarıyla da izleyiciden yoğun ilgi görüyor. Sezonun ilk gerginliğini Ramazan başlatmışken, onun ardından Engincan’ın agresif tavırları gündemin merkezine oturdu.

“BURASI HUZUREVİ DEĞİL..."

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Engincan’ın Ünlüler takımına bir anda yüklenmesi, hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırttı. “Burası huzurevi değil, nerede olduklarını hatırlasınlar” sözleriyle tansiyonu yükselten Engincan’a, Ünlüler takımındaki birçok isim aynı anda karşılık vermek istedi.

“EFENDİM İŞİTMEDİM” ŞARKISIYLA GÖNDERMEDE BULUNDU

Bayhan’a “Efendim İşitmedim” şarkısıyla göndermede bulunan Engincan, Seren Ay’ın “Çok itici görünüyorsun” sözleri sonrası ise sınırları zorladı. Dominik’teki bir sivrisinek kadar önemsiz olduğunu ima eden bu sözler, adada yeni bir krizin habercisi oldu.

“BU SABAH TERSİNDEN Mİ KALKTIN?”

Yaşananlar karşısında Acun Ilıcalı da şaşkınlığını gizleyemedi. Engincan’a “Bu sabah tersinden mi kalktın?” diyerek çıkışan Ilıcalı, bu ani öfkenin nedenini sorguladı. Engincan’ın bu sert tavırlarının ardındaki gerçek sebep ise yeni bölümde netlik kazanacak.