Yeniçağ Gazetesi
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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak?

Survivor 2026’da ikinci finalistin belli olması beklenirken yayın akışındaki değişiklik dikkat çekti. Yeni bölümün ekrana gelmemesi sonrası gözler 15 Haziran’a çevrildi. İlk finalist Mert Nobre olurken final heyecanı İstanbul’da devam edecek.

Kaynak: Diğer
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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 1

Survivor 2026’da büyük final heyecanı giderek artarken, ilk finalist olarak Mert Nobre’nin adını yazdırmasının ardından gözler 13 Haziran Cumartesi akşamındaki yayına çevrildi.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 2

Yayın planında yapılan beklenmedik değişiklik, yarışmanın takipçilerini merak içinde bıraktı.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 3

Survivor’ın neden ekrana gelmediği ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 4

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda final sürecine girildi.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 5

İstanbul’da düzenlenecek şampiyonluk mücadelesi yaklaşırken, izleyiciler ikinci finalistin kim olacağını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 6

SURVİVOR NEDEN YAYINLANMADI?

13 Haziran akşamı Survivor’ın yeni bölümü ekranlara gelmediği için ikinci finalist henüz netleşmedi.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 7

İkinci finalisti belirleyecek kritik bireysel dokunulmazlık mücadelesinin, 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümde oynanacağı öngörülüyor.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 8

İLK FİNALİST KİM OLDU?

12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık oyunu ve final eşleşmesinde üstün performans sergileyen Mert Nobre, rakibi Nefise karşısında galip gelerek İstanbul’daki büyük finale yükselen ilk yarışmacı oldu.

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Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak? - Resim: 9

SURVİVOR FİNALİ HANGİ TARİHTE?

Survivor 2026 sezonunun final etapları 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde izleyici karşısına çıkacak.

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