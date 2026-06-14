Survivor 2026’da büyük final heyecanı giderek artarken, ilk finalist olarak Mert Nobre’nin adını yazdırmasının ardından gözler 13 Haziran Cumartesi akşamındaki yayına çevrildi.
Survivor’da şok değişiklik: İkinci finalist ne zaman belli olacak?
Survivor 2026’da ikinci finalistin belli olması beklenirken yayın akışındaki değişiklik dikkat çekti. Yeni bölümün ekrana gelmemesi sonrası gözler 15 Haziran’a çevrildi. İlk finalist Mert Nobre olurken final heyecanı İstanbul’da devam edecek.Kaynak: Diğer
Yayın planında yapılan beklenmedik değişiklik, yarışmanın takipçilerini merak içinde bıraktı.
Survivor’ın neden ekrana gelmediği ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda final sürecine girildi.
İstanbul’da düzenlenecek şampiyonluk mücadelesi yaklaşırken, izleyiciler ikinci finalistin kim olacağını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor.
SURVİVOR NEDEN YAYINLANMADI?
13 Haziran akşamı Survivor’ın yeni bölümü ekranlara gelmediği için ikinci finalist henüz netleşmedi.
İkinci finalisti belirleyecek kritik bireysel dokunulmazlık mücadelesinin, 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümde oynanacağı öngörülüyor.
İLK FİNALİST KİM OLDU?
12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık oyunu ve final eşleşmesinde üstün performans sergileyen Mert Nobre, rakibi Nefise karşısında galip gelerek İstanbul’daki büyük finale yükselen ilk yarışmacı oldu.
SURVİVOR FİNALİ HANGİ TARİHTE?
Survivor 2026 sezonunun final etapları 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde izleyici karşısına çıkacak.