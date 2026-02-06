Survivor ödül mücadelesini kazanan takım dün akşam netlik kazandı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor’da yarışmacılar ödül için kıyasıya rekabet etti. Dokunulmazlık karşılaşmalarına ara verilen Survivor’da yarışmacılar bu defa ödülü elde etmek ve yaptırıma uğramamak adına parkurda tüm gücünü ortaya koydu. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım, kim kazandı? İşte, 5 Şubat 2026 Survivor ödül oyununu kazanan ekip.

SURVIVOR’DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım sporcuları, dün gece ödül oyunu kapsamında parkurda kozlarını paylaştı. Sunucu Murat Ceylan ise galip gelen takımın gözleme, kısır, ayran ve çaydan oluşan ödülün sahibi olacağını belirtirken, mağlup olan ekibin yaptırımla karşılaşacağını ifade etti.

Ödülü kazanmak ve cezadan kaçınmak isteyen yarışmacılar, zorlu parkurda mücadele verdi. Dün akşam gerçekleşen karşılaşmada yenilen ve ceza alan takım mavi takım olurken, galibiyet ünlüler takımının oldu.

SURVIVOR CEZASI NEYDİ?

Oyun öncesinde bilgilendirme yapan Murat Ceylan, ceza olarak ödülü kaybeden ekibin bir çiftliği baştan sona temizleyeceğini aktardı. Böylelikle mücadeleyi kaybeden mavi takım, çiftlik temizleme cezasına çarptırıldı