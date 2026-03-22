Bbayram dolayısı ile Survivor'da takımların adalarına hediyeler gönderildi. Ödülü alıp adaya motive olmak ve cezalı duruma düşmek istemeyen Ünlüler ve Gönüllüler takımı parkurda adeta canını dişine taktı.
Survıvor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu (21 Mart 2026)
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde, yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelede kazanan takımın Punta Cana'da 5 yıldızlı otelde konaklama, masaj, duş, akşam yemeği, kahvaltı, ödülü kazanacağı öğrenildi.
Güç, denge ve atışların önem arz ettiği oyunda, kazanan, Deniz-Seda karşılaşmasıyla belirlendi. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım, kim kazandı?
Ekran macerasına hız kesmeden devam eden Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dün gece parkurda karşı karşıya geldi. Önceki gün ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, kazanan takıma, verilecek ödülü duyurmuştu.
Ada şartları için önemli olan ödül oyununda, yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. 12 olanın kazanacağı oyunun finalinde parkura Seda ve Deniz çıktı.
Atışlarda Deniz'in aldığı son sayı ile Survivor ödül oyununu, 12-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI
- Engincan
- Barış
- Serhan
- Osman Can