Survivor 2025 sezonunda heyecan her geçen gün artarken, 22 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen ödül oyunu izleyenleri ekran başına kilitledi.
Survivor’da nefes kesen randevu: İngiltere yolcusu kim olacak?
Survivor 2025’te rekabet dozu yükseldi. 22 Nisan akşamı oynanan dev ödül oyununda yarışmacılar, İngiltere seyahati için kıyasıya mücadele etti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, sezonun en dikkat çekici ödüllerinden biri olan İngiltere seyahatini kazanmak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.
Hull City maçını tribünden izleme fırsatı, konaklama ve alışveriş ayrıcalıklarıyla taçlanan bu büyük ödül, yarışmacıları sınırlarını zorlayacak bir mücadeleye sürükledi.
PARKURDA EŞİTLİK BOZULMADI: KARAR FİNAL TURUNA KALDI
Hem fiziksel güç hem de kusursuz bir denge gerektiren parkurda, 10 sayıya ulaşmak için ter döken yarışmacılar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İki etap halinde oynanan zorlu mücadelenin sonunda taraflar 1-1’lik eşitliği bozamadı.
Büyük ödülün sahibi, bu beraberlik nedeniyle henüz netleşmedi. İngiltere biletini cebine koyacak takım, 23 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan uzatma (final) turunun ardından belli olacak.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor’da sadece ödül değil, adada kalma savaşı da tüm hızıyla sürüyor. Haftanın stratejik oylamaları sonucunda eleme potasındaki isimler netleşmeye başladı:
Beyza
Lina
İNGİLTERE ÖDÜLÜ
İngiltere’de tribünden Hull City takımının canlı maç keyfi.