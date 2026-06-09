Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor’da takımlar döneminin sona ermesiyle yarışmacılar, sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hız, güç ve dengeyi buluşturan zorlu parkurda nefes kesen rekabet yaşanırken, kritik avantajın sahibi merak konusu oldu.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 1

Büyük finale sayılı günler kala rekabet dozunun zirveye ulaştığı TV8’in fenomen yarışma programı Survivor 2026’da, takımlar döneminin kapanmasıyla birlikte sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 2

Hız, güç ve dengenin ön planda olduğu, zorlu engellerle dolu parkurda yarışmacılar şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etmek için adeta canını dişine taktı.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 3

8 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelen nefes kesen bölümde, finale kalmayı başaran isimler Mert Nobre ve Ramazan oldu.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 4

Atışlarda sergilediği üstün performansla son sayıyı almayı başaran Mert Nobre, Survivor 2026’nın ilk bireysel dokunulmazlık kolyesini boynuna taktı.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 5

Bu kritik galibiyetle Nobre, hem kendisini eleme baskısından kurtararak koruma altına aldı hem de ada konseyinde büyük bir güç kazandı.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 6

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI NETLEŞTİ

Zorlu parkur mücadelesinin ardından yarışmacılar, Acun Ilıcalı yönetiminde gerçekleştirilen ada konseyinde bir araya geldi.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 7

Dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Mert Nobre, stratejik ve performans odaklı bir değerlendirme yaparak potaya göndereceği ismi seçti.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 8

Nobre’nin kararıyla birlikte haftanın ilk eleme adayı Deniz oldu.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 9

Adada kalma mücadelesi verecek olan Deniz, ilerleyen günlerde düzenlenecek kritik düelloda performans sergilemek zorunda kalacak.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 10

SON ELENEN İSİM KİM OLMUŞTU?

Survivor 2026'da dengeleri değiştiren bir önceki eleme gecesinde, düello alanında rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk rüyasına veda eden son yarışmacı Murat Arkın olmuştu.

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Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? - Resim: 11

Murat'ın vedasının ardından adada bireysel stratejiler tamamen yeniden şekilleniyor.

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Kaynak: Diğer
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