Büyük finale sayılı günler kala rekabet dozunun zirveye ulaştığı TV8’in fenomen yarışma programı Survivor 2026’da, takımlar döneminin kapanmasıyla birlikte sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.
Survivor’da nefes kesen konsey: Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor’da takımlar döneminin sona ermesiyle yarışmacılar, sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hız, güç ve dengeyi buluşturan zorlu parkurda nefes kesen rekabet yaşanırken, kritik avantajın sahibi merak konusu oldu.Derleyen: Haber Merkezi
Hız, güç ve dengenin ön planda olduğu, zorlu engellerle dolu parkurda yarışmacılar şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etmek için adeta canını dişine taktı.
8 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelen nefes kesen bölümde, finale kalmayı başaran isimler Mert Nobre ve Ramazan oldu.
Atışlarda sergilediği üstün performansla son sayıyı almayı başaran Mert Nobre, Survivor 2026’nın ilk bireysel dokunulmazlık kolyesini boynuna taktı.
Bu kritik galibiyetle Nobre, hem kendisini eleme baskısından kurtararak koruma altına aldı hem de ada konseyinde büyük bir güç kazandı.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI NETLEŞTİ
Zorlu parkur mücadelesinin ardından yarışmacılar, Acun Ilıcalı yönetiminde gerçekleştirilen ada konseyinde bir araya geldi.
Dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Mert Nobre, stratejik ve performans odaklı bir değerlendirme yaparak potaya göndereceği ismi seçti.
Nobre’nin kararıyla birlikte haftanın ilk eleme adayı Deniz oldu.
Adada kalma mücadelesi verecek olan Deniz, ilerleyen günlerde düzenlenecek kritik düelloda performans sergilemek zorunda kalacak.
SON ELENEN İSİM KİM OLMUŞTU?
Survivor 2026'da dengeleri değiştiren bir önceki eleme gecesinde, düello alanında rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk rüyasına veda eden son yarışmacı Murat Arkın olmuştu.
Murat'ın vedasının ardından adada bireysel stratejiler tamamen yeniden şekilleniyor.