Survivor’da nefes kesen gece: İlk eleme adayı belli oldu: Bayhan diskalifiye mi ediliyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da heyecan, 11 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümle zirveye taşındı.
Survivor’da tansiyon yükseldi. Yeni takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele ederken eleme potasına giren isim belli oldu. Seda’nın vedisi sonrası yarışmaya Bayhan Gürhan’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler damga vurdu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kaptanlık oyunu sonrası kurulan yeni takımların ilk büyük sınavını verdiği gecede, haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için parkura çıkıldı.
Seda'nın vedasının ardından hız kesmeden devam eden mücadelede, eleme potasına giren isim ve Bayhan Gürhan'ın sağlık durumu hakkındaki son gelişmeler geceye damga vurdu.
DOKUNULMAZLIK SAVAŞINI MAVİ TAKIM GÖĞÜSLEDİ
Mavi ve Kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak ve konsey stresinden uzak kalmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele verdi.
Nefeslerin tutulduğu karşılaşmanın final sembolü, Sercan’ın Barış’a karşı aldığı kritik sayı ile sahibini buldu. Rakibini mağlup etmeyi başaran Mavi Takım, haftaya galibiyetle başlayarak dokunulmazlığın sahibi oldu.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım (Ünlüler), mağlubiyetin ardından ada konseyine gitti.
Bu haftanın "erkekler potası" olarak belirlenmesi nedeniyle, oylama erkek yarışmacılar üzerinden gerçekleşti. Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Barış, Survivor 2026’da haftanın 1. eleme adayı olarak potaya gönderilen ilk isim oldu.
ACİL DURUM KONSEYİ: BAYHAN YOLUN SONUNA MI GELDİ?
Gecenin en sarsıcı gelişmesi ise yeni bölüm fragmanında yaşandı. Parkurda burnuna aldığı darbe sonucu kanlar içinde kalan ve bir süredir hastanede tedavi gören Bayhan Gürhan için Acun Ilıcalı "Acil Durum Konseyi"ni topladı.
Burnundaki hasarın ciddiyeti nedeniyle oyunlarda yer alamayan Bayhan’ın akıbeti, İstanbul’daki doktorlarla yapılan son görüşmelerin ardından netleşiyor.
Fragmanında Bayhan’a seslenen Ilıcalı’nın, "Senin Survivor'a devam etme şansın..." şeklindeki yarım kalan cümlesi, izleyicilerde "Bayhan elendi mi?" sorusunu uyandırdı. Yarışmanın favori isimlerinden olan Bayhan’ın diskalifiye olup olmayacağı, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde resmiyet kazanacak.