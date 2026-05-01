Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan üçüncü dokunulmazlık oyununda, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki rekabet zirveye ulaştı.
Survivor’da nefes kesen gece: Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayları
Survivor Ünlüler - Gönüllüler formatında heyecan fırtınası dinmiyor. 30 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümde, haftanın kaderini belirleyecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunu için takımlar parkura çıktı. Eleme potasının şekillendiği gecede, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir mücadele yaşandı.Derleyen: Haber Merkezi
Parkurda son ana kadar devam eden dengeli mücadelenin sonunda gülen taraf, 12-11 gibi kıl payı bir skorla Ünlüler takımı oldu.
Bu galibiyetle birlikte Ünlüler takımı, haftadaki üçüncü dokunulmazlığı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA ÇÖKÜŞ: ELEME ADAYLARI NETLEŞTİ
Üst üste üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi oldukça zorlu geçti.
Takımın mağlubiyet serisi nedeniyle haftanın tüm eleme adayları Gönüllüler cephesinden çıktı.
Yapılan oylamalar sonucunda eleme potasına giren isimler şunlar oldu:
Barış
Osman Can
Ramazan
SURVİVOR’DA YENİ DÖNEM: ÜÇLÜ DÜELLO SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Bu hafta adaya veda edecek ismi belirleyecek olan düello sistemi, alışılmışın dışında üçlü formatta gerçekleşecek. İşte kritik düellonun detayları:
İkili eşleşmeler: Üç yarışmacı (Barış, Osman Can, Ramazan) parkurda ikili gruplar halinde karşı karşıya gelecek.
Puanlama: Her galibiyetin 1 puan sayılacağı sistemde, 5 puana ulaşan ilk iki yarışmacı adada kalmayı garantileyecek.
Eleme: Performansı en düşük olan ve rakiplerine karşı üstünlük sağlayamayan bir yarışmacı, Survivor hayallerine veda edecek.
Eşitlik durumu: Yarışmacıların galibiyet sayılarında eşitlik olması halinde, final etabı üçlü olarak oynanacak.