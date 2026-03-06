Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2026’da bu akşam oynanan iletişim ödülü oyunu büyük bir rekabete sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, yakınlarından gelecek sesli mesajı dinleyebilmek için parkurda tüm güçleriyle mücadele etti. Peki, Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda heyecan hız kesmeden sürüyor.

1 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 2

Bu hafta Survivor’da erkek yarışmacılardan biri adaya veda edecek.

2 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 3

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından eleme potasına giren iki isim netleşti.

3 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 4

Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

4 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 5

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmacılar için oldukça değerli olan iletişim ödülü oyununda iki takım da zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

5 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 6

Ünlüler ve Gönüllüler ekipleri, sevdiklerinden gelecek sesli mesajları duyabilmek için tüm enerjilerini ortaya koydu.

6 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 7

Nefes kesen mücadelede kırmızı takım rakibini 12-8 mağlup ederek oyunun galibi oldu.

7 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 8


Önceki iletişim ödülünü de kaybeden mavi takım ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

8 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 9

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur Alp
Engincan

9 10
Survivor'da kritik mücadele: İletişim ödülünü hangi takım kazandı? - Resim: 10

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da adaya son veda eden yarışmacı Büşra oldu.

10 10
